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  • ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко

ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко

22 марта 2021, 15:41
4

ЦСКА отреагировал на информацию «Чемпионата» о возможном уходе Василия Березуцкого из клуба.

В столичной команде сообщили, что после ухода Виктора Гончаренко все члены тренерского штаба, в том числе и братья Березуцкие, останутся в клубе.

  • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
  • Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич.
  • Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
  • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Гончаренко Виктор Ермакович Александр
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1616424102
То есть дело было не в Онопко с Овчинниковым?
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maygli
1616427171
Ну вот, одумался Вася, передумал уходить.
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vladimir-7
1616440205
Оба брата останутся в тренерском штабе, а с лета 2022 года Вася будет главным тренером, возможно.
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Жентус
1616452137
Ну, вот поэтому ЦСКА, как и весь наш футбол в дер...ме. Потому что иностранные клубы тренируют профессионалы, а у нас Березуцкие. И все почему то этому так сильно довольны. Господа, кто такие Березуцкие в мире профессиональных тренеров? То, что футболисты высокого уровня могут быть ужасными тренерами, доказал Марадонна. И если даже он облажался, то зачем вы возлагаете надежду на Васю и Алешу? Как правильно сказал Уткин, даже диванный аналитик из села может оказаться лучшим тренером, чем Березуцкие. И в этих словах 100% правды. Посмотрите на Миранчука, как бы не отпирался Семин, но тренировочный процесс в Европе, как и показатели, намного превышают наш чемпионат. Чтобы выходить на европейский уровень, нужны иностранные тренера. Да, Березуцкие помогали Слуцкому в Голландии, но там и чемпионат не топ 5... И то наш чемпионат уже ра..ом поставил. Не будет у нас здоровой конкуренции, если клубы будут тренировать наши раздолбаи ( посмотрите на Зенит Семака, это же был выдающийся по нашим меркам игрок и какой он ужасный тренер на европейском уровне ). Если вы хотите быть лучше, развиваться, привозите не иностранцев по 10 миллионов, привозите тренеров по 10 миллионов. И не только главных, берите лучшее, что есть на рынке. Тогда и наши молодые игроки раскроются по новому, при хороших тренерах будет подъем футбола. А у нас опять радуются, что хотя бы березоньки остались. Величайшие тренера... Какой-нибудь Хорхе, который работает школьным физруком в Бразилии, тренирует лучше них. На кого эти ориенты строятся... Политика просто феноменальная. И в Зените такие же бар.ны как и ЦСКА. Соберем Кержакова, Аршавина, Тимощука в структуру клуба, потом будем удивляться, почему талантов нет. А потому что у вас еще и дублем Радимов руководил. Тоже деятель. Не чемпионат, а сборище полит заказов.
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