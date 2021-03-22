ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко

ЦСКА отреагировал на информацию «Чемпионата» о возможном уходе Василия Березуцкого из клуба.
В столичной команде сообщили, что после ухода Виктора Гончаренко все члены тренерского штаба, в том числе и братья Березуцкие, останутся в клубе.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
- Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич.
- Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.
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Источник: твиттер ЦСКА