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    ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко

    ЦСКА отреагировал на информацию «Чемпионата» о возможном уходе Василия Березуцкого из клуба.

    В столичной команде сообщили, что после ухода Виктора Гончаренко все члены тренерского штаба, в том числе и братья Березуцкие, останутся в клубе.

    • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
    • Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич.
    • Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4093

      maygli 1 минуту назад

      Ну вот, одумался Вася, передумал уходить.

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      Рейтинг: +3878

      Ганнибал Лектор 52 минуты назад

      То есть дело было не в Онопко с Овчинниковым?

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