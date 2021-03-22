ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко

Ну вот, одумался Вася, передумал уходить.
ЦСКА отреагировал на информацию «Чемпионата» о возможном уходе Василия Березуцкого из клуба.
В столичной команде сообщили, что после ухода Виктора Гончаренко все члены тренерского штаба, в том числе и братья Березуцкие, останутся в клубе.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
- Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич.
- Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.
Рубрика «Слухам вопреки» Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в #ЦСКА! pic.twitter.com/C3pGvXNS3m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021