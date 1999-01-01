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    Василий Березуцкий покинет ЦСКА. Его брат останется в клубе

    Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий покинет московский клуб.

    По информации «Чемпионата», Березуцкий решил уйти из ЦСКА, так как «не согласен с видением руководства на развитие клуба».

    Сообщается, что Алексей Березуцкий, занимающий аналогичные должности в ЦСКА, останется в клубе.

    • Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко.
    • Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
    • Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5299

      playsh 23 минуты назад

      Понятно,что на главного надеялся.Рановато,однако,если по честноку.

      1
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      Рейтинг: +5111

      Томик > playsh 47 секунд назад

      Да не "рановато", а "совершенно необоснованно", как мне кажется. И скоро ещё один появится, на которого вообще молились(и молятся) всю его карьеру - тот вообще будет считать, что это место только для него. Хотя, возможно, он сразу на президента метит. Зачем ему хренью всякой заниматься...

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      Рейтинг: +4092

      maygli 33 минуты назад

      Алексей то, поумней будет. :-)))

      1
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      Рейтинг: +1556

      kvm 55 минут назад

      было 2 бревна, одно уплыло...

      1
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      Рейтинг: +1135

      PassCSKA 1 час назад

      Да бл..дь, Вася!

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