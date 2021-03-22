Василий Березуцкий покинет ЦСКА. Его брат останется в клубе

Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий покинет московский клуб.
По информации «Чемпионата», Березуцкий решил уйти из ЦСКА, так как «не согласен с видением руководства на развитие клуба».
Сообщается, что Алексей Березуцкий, занимающий аналогичные должности в ЦСКА, останется в клубе.
- Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко.
- Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
- Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»