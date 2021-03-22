Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий покинет ЦСКА. Его брат останется в клубе

Василий Березуцкий покинет ЦСКА. Его брат останется в клубе

22 марта 2021, 13:34
8

Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий покинет московский клуб.

По информации «Чемпионата», Березуцкий решил уйти из ЦСКА, так как «не согласен с видением руководства на развитие клуба».

Сообщается, что Алексей Березуцкий, занимающий аналогичные должности в ЦСКА, останется в клубе.

  • Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко.
  • Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
  • Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aldo.CSKA
1616410623
Да бл..дь, Вася!
Ответить
kvm
1616411754
было 2 бревна, одно уплыло...
Ответить
maygli
1616413075
Алексей то, поумней будет. :-)))
Ответить
Plyash
1616413689
Понятно,что на главного надеялся.Рановато,однако,если по честноку.
Ответить
SemaL
1616418943
Да никуда он не уходит. Главное, чтобы они команду в цирк не превартили.
Ответить
порт
1616423875
Все побежали, и я побежал.
Ответить
Главные новости
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
5
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
8
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
13
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
13
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
4
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
9
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+