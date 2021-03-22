⚡ Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.

Спасибо за всe, Михалыч!» – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.