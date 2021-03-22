⚡ Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.
«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.
Спасибо за всe, Михалыч!» – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
- Вместе с ЦСКА он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивал сезон в РПЛ на втором месте.
- Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.
Источник: официальный сайт ЦСКА