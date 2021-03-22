⚡ Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

Объективно верное решение, Михалыч хоть и не плохой тренер, но ЦСКА с ним последние пару лет только деградирует, в Еврокубках результата нет, с трансферами промахи, нужно что то менять.
ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.
«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.
Спасибо за всe, Михалыч!» – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
- Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.
Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера #ЦСКА.Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.Спасибо за всe, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021