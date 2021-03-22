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    ⚡ Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

    ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

    «Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.

    Спасибо за всe, Михалыч!» – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

    • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
    • Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2727

      Dgad 1 минуту назад

      Объективно верное решение, Михалыч хоть и не плохой тренер, но ЦСКА с ним последние пару лет только деградирует, в Еврокубках результата нет, с трансферами промахи, нужно что то менять.

      0
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      Рейтинг: +417

      shahor 8 минут назад

      Позитивная новость.Хотя,объективно,Гончаренко надо было удалять из клуба после его "знаменитого" побега из ЦСКА в Белоруссию.

      0
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      Рейтинг: +1118

      кто там 9 минут назад

      Ну вот, картофан ушёл.. Васина с Ахметовым, надеюсь прихватит с собой.
      Итак, подведём итоги:
      Если верить трансфермаркету, то провёл 166 матчей с показателем 82 38 46, такое себе учитывая что победы в основном над теми командами которые ЦСКА и так должен был побеждать, прям супер камбэков не припомню, а против «топ» команд нашего болота очень и очень грустно играл.
      0 чемпионств.. да и вообще каких либо громких достижения.
      0 игроков которых он вывел на высокий уровень(тех кто деградировал под его началом - больше) и это в команде где прицел идёт на развитие молодежи с последующей продажей.
      Странная тактика которую игроки так и не осмыслили за 4 года.
      Странный выбор состава, не всегда логичный.
      Ещё более странные замены (да да, команда проигрывает, поэтому мы выпускаем 2 напа... а хер тут плавал, делаем замены по позициям).
      В общем не однозначный персонаж который впринципе ничего не дал клубу, жаль конечно, человек он, возможно, и хороший, но хороший человек - не профессия. И все же удачи ему в дальнейшем, скучать как говорится не будем(если только не много, по отмазкам и химии его).
      Оличу удачи, надеюсь научился у главного тренера сб Хорватии мастерству.

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      Рейтинг: +2058

      ALEX ML 15 минут назад

      Теперь этот говносайт обрастёт мерзкой рекламой, которую не убрать

      1
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      Рейтинг: +4092

      maygli 24 минуты назад

      Ну вот, а вы сомневались.

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      Рейтинг: +19599

      bset 26 минут назад

      Спасибо за все и удачи. Надеюсь, в Краснодаре все получится, если слухи верны.

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