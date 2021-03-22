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⚡ Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

22 марта 2021, 14:38
55

ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.

Спасибо за всe, Михалыч!» – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

  • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
  • Вместе с ЦСКА он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивал сезон в РПЛ на втором месте.
  • Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
  • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (55)
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ALEX ML
1616414166
Теперь этот говносайт обрастёт мерзкой рекламой, которую не убрать
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shahor
1616414598
Позитивная новость.Хотя,объективно,Гончаренко надо было удалять из клуба после его "знаменитого" побега из ЦСКА в Белоруссию.
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Dgad
1616415033
Объективно верное решение, Михалыч хоть и не плохой тренер, но ЦСКА с ним последние пару лет только деградирует, в Еврокубках результата нет, с трансферами промахи, нужно что то менять.
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Aldo.CSKA
1616415185
Ну что ж, удачи в следующем клубе! По сути ничего плохого не сказать особо, но и хорошего тоже. В общем ничего команде он не принес, к сожалению. Спасибо ,что хоть в первой пятерке идем сейчас
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НИКиколай
1616415331
Гончаренко,работал в самый трудный период ЦСКА,во время полного отсутствия денег у Гинера,когда в сезон было на 2,5 млн покупок игроков...и об этом все молчат...Купили в прошлом году на 30 млн евро игроков,когда один нормальный игрок стоит больше этой суммы,и причем Гайч год не тренировался,А Фукс до сих пор не вышел на поле,и все кричат что Гончаренко накупили игроко,а не Бабаев,ни селикционный отдел не понесли при этом отвественность,а на Гл .тренера спихнули всю ответственность..не будь Гончаренко ЦСКА был бы в зоне вылета...дайте доиграть сезон,посмотрите ина результат и тогда расторгайте контракт,вернее не продлевайте....мы сравниваем ЦСКА и ЗЕНИ Т...это как небо и земля,состав у Зенита как из другой вселенной...Тогда может давайте сравним капиталлы Гинера и Газпрома...?и результат будет очевиден...
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Plyash
1616415715
Не жалейте ни о чём,армейцы.Не Ваш это был человек,чужой.Повторюсь - то руку тренеру соперника не пожмёт,то после поражения сбежит,да ещё в загранку.Второй тренер отдувается,это нормально?Предав однажды,предаст и дважды. А Оличу и Вам,болельщики ЦСКА,удачи.
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BRO_football
1616417059
Внезапно. Я то думал, Ганчаренко до конца сезона продержится. А боссы ЦСКА решили действовать уже сейчас. Ну что ж, спасибо за всё, Михалыч! В тяжёлое время принял клуб и смог добиться хороших результатов. Молодец. Главное, что без особого скандала ушёл, как бывает в некоторых клубах РПЛ.
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Nerlinger
1616419497
Наконец то, Все отмучались
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ySS
1616421978
Может быть и пора пришла Ганчаренко уйти, но взять неопытного тренера ему на смену выглядит ошибкой. По крайней мере большой авантюрой. Да и за брата Василия обидно, даже мне
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kazak161
1616429087
Странно, а чем российский или по сути белорусский специалист не устроил руководство ЦСКА? В том что занимали второе место а потом проиграли Зениту?
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