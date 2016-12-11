Главный тренер БАТЭ может сменить Гончаренко в «Уфе»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может возглавить «Уфу». По информации источника, белорусский специалист сменит Виктора Гончаренко, который близок к уходу в ЦСКА. Отметим, что Ермакович входил в тренерский штаб Гончаренко в белорусском клубе, а с 2013 года стал главным тренером команды.

Добавим, что Гончаренко, как сообщалось ранее, официально возглавит ЦСКА завтра. На данном посту белорус сменит Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул московский клуб.