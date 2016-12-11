Главный тренер БАТЭ может сменить Гончаренко в «Уфе»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может возглавить «Уфу». По информации источника, белорусский специалист сменит Виктора Гончаренко, который близок к уходу в ЦСКА. Отметим, что Ермакович входил в тренерский штаб Гончаренко в белорусском клубе, а с 2013 года стал главным тренером команды.
Добавим, что Гончаренко, как сообщалось ранее, официально возглавит ЦСКА завтра. На данном посту белорус сменит Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул московский клуб.
Источник: «Спорт-Экспресс»