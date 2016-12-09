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    Контракт Гончаренко с ЦСКА будет подписан 12 декабря

    В понедельник, 12 декабря, должен быть подписан контракт между ЦСКА и главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко. В этот день в Москву вернется президент столичного клуба Евгений Гинер. Напомним, вчера появилась информация о том, что контракт уже подписан.

    Гончаренко должен сменить в должности главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, покинувшего красно-синих после семи лет работы в клубе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 09:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 декабря 2016, 17:50

      Удивительно, но, не имея никакой кулуарной информации, я вчера поставил под сомнение информацию Life о подписанном контракте. Повторяю пост:



      "cska-62, 08.12.2016, 23:15

      По состоянию на 23:10 08 декабря 2016 нет никакой официальной информации. Только что смотрел новости на сайте ЦСКА.

      Ох, не нравится мне всё это... Все ждут, конечно, Гончаренко, и правильно делают. Но что-то там идёт не так, или пробуксовывает..."

      http://bombardir.ru/news/490343



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      Рейтинг: +4486

      Snek > cska-62 12 декабря 2016, 11:23

      Это что-то не так - называется Гинер, Гончаренко не Слуцкий и требования выставляет, а Гинер не президент какой-нибудь Уфы или БАТЭ, не любит тренеров, которые от него что-то требуют, одно ИЗ было немедленное возвращение Виктора Васина в ЦСКА.

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      Рейтинг: +20

      Konjaga 9 декабря 2016, 17:49

      Чет как то непривычно!Слуцкий к себе приучил как то!Ну,поглядим по весне!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 декабря 2016, 14:56

      тренер хороший, только он вроде говорил не уйдет из Уфы!? посмотрим что он сделает с обороной ЦСКА

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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 декабря 2016, 12:08

      жаль уходу из Уфы

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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 9 декабря 2016, 09:51

      УРАА!!! вот и конец позорной игры с гениальной тактикой слуцкого !Вот читаю многих , все говорят что у него не было резерва, выжимал максимум из того что есть . А на самом деле у него был не плохой резерв , только он его не использовал ( в последствии отправив игроков в аренду).Ефремов , Панченко , Васин, Чернов, Витиньо - все они играют очень хорошо в арендах , а это считай усиление в каждую линию .Про молодежь даже говорить ничего не стоит , только один Головин получил шанс .

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Jaguar58 9 декабря 2016, 11:50

      вот только есть один нюанс... все кроме Васина и Витиньо играют в таких лигах, где даже Томь всех рвала и они намного слабее уровня РФПЛ... с Витиньо вообще отдельная история... ему доверяли но толку не вышло... заскучал по своей родине его отправили в Бразилию и он там расцвел(он не первый бразилец, кто здорово играет в своей стране, а в других ни чего не может)

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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > RedGreenHooligan 9 декабря 2016, 17:46

      витьо доверяли ????? 10-15 минут в концовке когда результат был известен , как он себя проявит ? как АЛПО себя проявит за 5 в конце матча ???и так же он всем остальным доверял

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      Рейтинг: +592

      spaike 9 декабря 2016, 09:18

      Желаю Гончаренко удачи в ЦСКА. Хороший тренер.

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