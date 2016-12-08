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    Life: Гончаренко сегодня подписал контракт с ЦСКА

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в четверг поставил подпись под контрактом с ЦСКА. Об этом сообщает Life.

    По информации источника, сегодня около 18:00 по московскому времени специалист посетил офис армейского клуба, встретился с руководством и подписал контракт. Сообщается, что на встрече также присутствовал Леонид Слуцкий, а официальное сообщение о назначении Гончаренко появится в ближайшее время.

    Напомним, в прошлом сезоне Гончаренко был помощником Слуцкого в ЦСКА. В его контракте с «Уфой» есть пункт, позволяющий армейцам вернуть специалиста.

    Источник: Life

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    08.12.2016 19:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +62

      NoN141 9 декабря 2016, 14:25

      Гончаренко, не самый лучший выбор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 9 декабря 2016, 13:24

      Удачи. А он качаться умеет? :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 9 декабря 2016, 11:04

      Это нужно было сделать еще до начала чемпионата Европы и не жалеть этого Слуцкого,что останется без работы.Ошибка Гинера!Ну лучше поздно,чем никогда!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 9 декабря 2016, 01:45

      Успехов! Глянем че из этого выйдет

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 декабря 2016, 00:02

      я думаю до конца сезона а там лёня вернётся

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2016, 23:15

      По состоянию на 23:10 08 декабря 2016 нет никакой официальной информации. Только что смотрел новости на сайте ЦСКА.
      Ох, не нравится мне всё это... Все ждут, конечно, Гончаренко, и правильно делают. Но что-то там идёт не так, или пробуксовывает...

      0
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 8 декабря 2016, 21:24

      Удачи Витя!!! ждем незажравшихся талантливых футболистов из Беларуси в составе ЦСКА))

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 8 декабря 2016, 20:56

      Гончаренко молодой и перспективный тренер. Удачи !

      2
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      Рейтинг: +351

      zadira56 8 декабря 2016, 20:49

      А толку?
      Все будущие неудачи по-привычке спишут на бедного Акинфея.

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      Рейтинг: +164

      kimi2005 8 декабря 2016, 20:17

      Давно пора перестройку делать-сейчас самое время бабок нет на чемпионство и лигу не претендуют!

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