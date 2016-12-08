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Life: Гончаренко сегодня подписал контракт с ЦСКА

8 декабря 2016, 19:30
15

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в четверг поставил подпись под контрактом с ЦСКА. Об этом сообщает Life.

По информации источника, сегодня около 18:00 по московскому времени специалист посетил офис армейского клуба, встретился с руководством и подписал контракт. Сообщается, что на встрече также присутствовал Леонид Слуцкий, а официальное сообщение о назначении Гончаренко появится в ближайшее время.

Напомним, в прошлом сезоне Гончаренко был помощником Слуцкого в ЦСКА. В его контракте с «Уфой» есть пункт, позволяющий армейцам вернуть специалиста.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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Миша00
1481215024
а через пару дней эти новости будут же вешаться снова, но вместо "источник близки или знакомый с ситуации" тоже самое писать будут но официально. надоело это уже. куда не зайди Гончаренко контракт подписал, Случкий назвал игрокам приемника своего.
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Parham
1481215413
Давно ждали!!!
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Ral13
1481216650
Обезкровили Уфу.Удачи Гончаренко и хорошего тренера Уфе!
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Тима 88
1481217260
Не то...
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kimi2005
1481217468
Давно пора перестройку делать-сейчас самое время бабок нет на чемпионство и лигу не претендуют!
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Lesha VV
1481219773
Гончаренко молодой и перспективный тренер. Удачи !
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RNR4uK
1481237125
Успехов! Глянем че из этого выйдет
Ответить
Boniel+
1481270677
Это нужно было сделать еще до начала чемпионата Европы и не жалеть этого Слуцкого,что останется без работы.Ошибка Гинера!Ну лучше поздно,чем никогда!!!
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Colonist
1481279072
Удачи. А он качаться умеет? :)
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NoN141
1481282726
Гончаренко, не самый лучший выбор
Ответить
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