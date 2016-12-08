Life: Гончаренко сегодня подписал контракт с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в четверг поставил подпись под контрактом с ЦСКА. Об этом сообщает Life.

По информации источника, сегодня около 18:00 по московскому времени специалист посетил офис армейского клуба, встретился с руководством и подписал контракт. Сообщается, что на встрече также присутствовал Леонид Слуцкий, а официальное сообщение о назначении Гончаренко появится в ближайшее время.

Напомним, в прошлом сезоне Гончаренко был помощником Слуцкого в ЦСКА. В его контракте с «Уфой» есть пункт, позволяющий армейцам вернуть специалиста.