Контракт Гончаренко с ЦСКА будет подписан 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, должен быть подписан контракт между ЦСКА и главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко. В этот день в Москву вернется президент столичного клуба Евгений Гинер. Напомним, вчера появилась информация о том, что контракт уже подписан.
Гончаренко должен сменить в должности главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, покинувшего красно-синих после семи лет работы в клубе.
Источник: Чемпионат.ком
"cska-62, 08.12.2016, 23:15
По состоянию на 23:10 08 декабря 2016 нет никакой официальной информации. Только что смотрел новости на сайте ЦСКА.
Ох, не нравится мне всё это... Все ждут, конечно, Гончаренко, и правильно делают. Но что-то там идёт не так, или пробуксовывает..."
http://bombardir.ru/news/490343