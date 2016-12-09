Контракт Гончаренко с ЦСКА будет подписан 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, должен быть подписан контракт между ЦСКА и главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко. В этот день в Москву вернется президент столичного клуба Евгений Гинер. Напомним, вчера появилась информация о том, что контракт уже подписан.

Гончаренко должен сменить в должности главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, покинувшего красно-синих после семи лет работы в клубе.