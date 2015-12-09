Ермакович: «Матч с «Ромой» может стать историческим»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович считает, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» может иметь историческую значимость.

«Мы в Риме уже неделю, и это не первый наш визит в этот город. Приехать сюда заранее было хорошей идеей, ведь так у нас был шанс подготовиться к матчу как можно лучше. Мы видели игру «Ромы» с «Торино». Несмотря на то что на последней минуте туринцы сравняли счет, «Рома» еще раз доказала, что является мощной и солидной командой, хотя мы это знали и раньше.



У нас никогда не было такого шанса. Для клуба эта встреча, можно сказать, историческая. Все это понимают. Это сидит в голове. Но дополнительного давления, такого, чтобы «надо, надо, кровь из носу», нет. Считаю, у нас зрелая, опытная команда, которая спокойно подойдет к игре. Стараемся все делать как обычно», – сказал Ермакович.