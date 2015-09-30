Тренер БАТЭ: «Выход из группы? Мы не витаем в облаках»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу своей команды над «Ромой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Приятно обыгрывать топ-клуб. Считаю, результат по делу. Тяжело сказать, самые ли это яркие эмоции или нет. Думаю, такого еще никогда не было. Сказать, что мы сейчас будем всех обыгрывать и не будет поражений, не могу. Не хочу, чтобы подобные высказывания потом вызывали улыбку. Это футбол. Сегодня мы выложились на сто процентов. Во втором тайме не все было гладко. Но утверждать, что больше не будем проигрывать, я не могу. Сегодня получилось, а завтра – не знаю. Спасибо ребятам за победу», – заявил Ермакович.

Кроме того, белорусский специалист пока не задумывается о выходе из группы Лиги чемпионов.

«Не будем загадывать так далеко. Делаем шаг за шагом. Впереди – «Барселона». Понимаем, где мы находимся и с кем играем. Мы не витаем в облаках», – добавил тренер.