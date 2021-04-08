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Ермакович и Зубик вошли в штаб Гончаренко в «Краснодаре»

8 апреля 2021, 18:07
8

Александр Ермакович и Руслан Зубик вошли в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре», сообщает пресс-служба клуба в инстаграме.

Ранее они покинули ЦСКА вслед за Гончаренко.

  • Ермакович входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2018 года. Ранее он помогал Гончаренко в БАТЭ.
  • Зубик был ассистентом Гончаренко в ЦСКА с января 2017 года. До этого он был его помощником в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.
  • Гончаренко сменил в «Краснодаре» Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор Ермакович Александр
Комментарии (8)
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portero
1617895639
Гончаренко теперь будет нескучно, осталось выдать результат , а то уже совсем печально...
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Кузьмич на трибуне
1617905299
Гончаренко сейчас не позавидуешь. В шести оставшихся турах пять топовых соперников, которые претендуют на пьедестал и ЕК. Сможет ли он вернуть быкам уверенность в игре и удачу в завершении атак? Сможет ли навести порядок в обороне? Что на уме у игроков клуба? Вопросов много. Времени на решение проблем практически нет.
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Parham
1617910847
Что будет 9 мая на Вэб-арене - ума не приложу!
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Январь 59
1617955509
Ну Виктор Михайлович, держитесь. Для разминки Тульский Арсенал, а потом просто жесть. Зенит, Рубин, Сочи, ЦСКА, Ростов. Не позавидуешь. Пожелаю вашему тренерскому штабу удачи.
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zigbert
1617971473
Ничего удивительного, взял проверенных людей.
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