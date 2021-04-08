Ермакович и Зубик вошли в штаб Гончаренко в «Краснодаре»

Александр Ермакович и Руслан Зубик вошли в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре», сообщает пресс-служба клуба в инстаграме.
Ранее они покинули ЦСКА вслед за Гончаренко.
- Ермакович входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2018 года. Ранее он помогал Гончаренко в БАТЭ.
- Зубик был ассистентом Гончаренко в ЦСКА с января 2017 года. До этого он был его помощником в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.
- Гончаренко сменил в «Краснодаре» Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
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Источник: инстаграм «Краснодара»