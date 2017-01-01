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    Ермакович и Зубик вошли в штаб Гончаренко в «Краснодаре»

    Александр Ермакович и Руслан Зубик вошли в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре», сообщает пресс-служба клуба в инстаграме.

    Ранее они покинули ЦСКА вслед за Гончаренко.

    • Ермакович входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2018 года. Ранее он помогал Гончаренко в БАТЭ.
    • Зубик был ассистентом Гончаренко в ЦСКА с января 2017 года. До этого он был его помощником в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.
    • Гончаренко сменил в «Краснодаре» Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

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    Источник: инстаграм «Краснодара»

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