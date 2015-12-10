Ермакович: «У БАТЭ была надежда, но она умерла»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после гостевой ничьей с «Ромой» (0:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов остался доволен игрой своей команды, отметив, что в первом тайме римлянам удавалось сдерживать атаки его команды, а во втором его подопечные действовали гораздо острее.



«У нас была надежда, но она умерла. Мы были очень близко к нашей мечте – выходу в плей-офф. Но при этом хочу сказать, что команда действовала отлично. Ребята молодцы. До перерыва «Рома» надежно играла в обороне и сдерживала нас, однако во втором тайме мы стали действовать намного острее», – сказал Ермакович.