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    Ермакович: «У БАТЭ была надежда, но она умерла»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после гостевой ничьей с «Ромой» (0:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов остался доволен игрой своей команды, отметив, что в первом тайме римлянам удавалось сдерживать атаки его команды, а во втором его подопечные действовали гораздо острее.

    «У нас была надежда, но она умерла. Мы были очень близко к нашей мечте – выходу в плей-офф. Но при этом хочу сказать, что команда действовала отлично. Ребята молодцы. До перерыва «Рома» надежно играла в обороне и сдерживала нас, однако во втором тайме мы стали действовать намного острее», – сказал Ермакович.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 07:13
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