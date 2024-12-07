Тренер «Пари НН» прокомментировал затяжку времени командой в матче со «Спартаком»

Тренер «Пари НН» Александр Ермакович сказал в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) его команда отталкивалась от того, что против более сильного соперника нельзя играть в открытый футбол.

– Что можете сказать об игре?

– Тяжело говорить, что было два разных тайма, по содержанию было одинаково. Во втором тайме мы были без мяча, нас покинули силы и случились ошибки и потеря концентрации. Как следствие – пропущенные голы.

– Была установка сыграть на ничью? Медведев затягивал время в первом тайме, как делают многие на этом стадионе.

– Понимаю вопрос, но какая у нас может быть установка? Я не знаю тренеров, которые говорят, что будут играть на ничью. У нас не было такой установки. Мы хотели сыграть организованно в обороне, понимали, что будет тяжело. Мы не можем играть со «Спартаком» в открытый футбол, они в прекрасной форме.

А то, что вратарь где‑то потягивает время… Если бы «Спартак» играл с «Барселоной», не думаю, что они быстро бы вводили мяч. Это естественно.

– Оцените моменты, когда у «Спартака» была вспышка.

– Первый гол – очень быстрая атака. Немного не успели Шнапцев и Эктов. Я бы похвалил игроков атаки «Спартака». Гол Барко – великолепное исполнение, мы сильно прижались к своим воротам. Гол Угальде снова с быстрой атаки, хорошая передача, все было на высокой скорости и наши защитники просто не справились.