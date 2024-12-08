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    Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» против «Пари НН»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (3:0).

    • У москвичей в РПЛ 6 побед подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.
    • «Спартак» последний раз брал чемпионство при Массимо Каррере в 2017 году.

    «Давал прогноз, сказал, что «Спартак» 3:0 выиграет. Кто-то мне говорил, что Нижний Новгород сейчас приедет, упрется. Я говорю: «Как он упрется, чем?». Поэтому ничему не удивлен выиграли 3:0. То, что я говорил три-четыре месяца назад: «Подождите, сейчас все наладят, все будет».

    Вот это все и происходит. Потому что состав нормальный, люди получают удовольствие, Угальде забивает. Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого два года терпели. Плохо, что пауза будет, могли бы сейчас еще кого-то обыграть и подумать о первом месте даже», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2024 16:21
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    DOCTOR PENALTY
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