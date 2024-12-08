Реакция Рабинера на крупную победу «Спартака» над «Пари НН»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался после матча 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (3:0).

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Отставание от 1-го места – 2 очка.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«ЖИВИ МОМЕНТОМ, БОЛЕЛЬЩИК «СПАРТАКА»! ТИХО НАСЛАЖДАЙСЯ И НЕ ДУМАЙ НИ О ПРОШЛОМ, НИ О БУДУЩЕМ.

Писать после 3:0, что «Спартак» нравился всю игру, легко. Но это действительно было так. Красно-белые знали, чего хотели, было правильно настроены. Сразу отбирали при потере. Они не вышли закидывать Нижний шапками и не ушли заранее в отпуск.

Просто соперник был совсем другого типа, чем «Локомотив» и «Краснодар», да и «Акрон» тоже. Целиком и полностью (до перерыва) нацеленный на то, чтобы не давать пространства. Вообще не думавший об атаке.

Еще пару месяцев назад все говорили о том, что «Спартак», как и при Абаскале, не умеет играть в позиционной атаке, что он может быть эффективен только на пространстве. Но знаете, что, по мне, в первую очередь делает команду умеющей атаковать позиционно, при условии, что у ее игроков группы атаки достаточно высокий уровень мастерства? Сыгранность. А с ней у красно-белых сейчас проблем нет. После 0:3 от «Краснодара» они все время играют плюс-минус одним составом. Если нет травм, опция одна – Мартинс или Пруцев. Лучше бы, конечно, две-три. Костяк четко определен, все друг друга понимают.

Понимали и в первом тайме. И играли правильно – просто соперник играл очень низко, и додавить не могли. Плюс в тот момент не поймал свою игру Угальде – то, что ловил в Краснодаре от Дуарте, теперь поймать не мог. Но при уходе на перерыв при 0:0 не было ощущения тупика, вообще не было. Как раз было чувство, что дожмут.

Нижний помог сам. С первых минут второго тайма решил сыграть повыше, посодержательнее, выражаясь языком Курбана Бердыева, «расширил себе право на риск».

И получил благодаря появившемуся у хозяев воздуху три гола за 11 минут, поскольку этот «Спартак», забив один, не останавливается.

Прекрасен был Маркиньос, заслуженно признанный лучшим игроком. В первом тайме он предстал осьминогом – теряя мяч, несколько раз словно обвивал соперника щупальцем и сразу мяч отбирал. И легкость в ногах у протеже Станковича по «Ференцварошу» видна была еще до перерыва – один в один на фланге обыгрывал железно. А во втором тайме пришли и результативные действия – два голевых паса и один предголевой. А как он ускользнул от бросившегося в подкат Шнапцева перед первым голом, как идеально разобрался с пасом точно в ногу сыгравшего на опережение Бонгонды!

И смещение с фланга в центр с последующей передачей перед голом Угальде у него было отличное. В третьем случае результативный пас был скорее технический, там главное – исполнение Барко, у которого уже, на всякий случай, восемь голов. Столько же, сколько у Кордобы. А у Угальде – пятнадцать!

Шестая победа подряд – столько было в последний раз в чемпионском сезоне при Каррере. Четвертый разгром кряду – 4:0, 5:2, 3:0, 3:0, что тоже впечатляет. 11 (!) «сухарей» Максименко, что подчеркивает: дело не только (а может, и не столько) в атаке, а в балансе.

Каким «Спартак» вернется весной – при отсутствии опыта зимних сборов у Станковича предсказать невозможно. Команда сыграет в зимнем Кубке РПЛ, и я еще со времен Кононова небольшой сторонник игры на таких турнирах. Лучше там быть еще в середине цикла подготовки и не показать ничего, зато превратиться из полуфабрикатов в готовый продукт к возобновлению сезона. Но ведь требовать, кричать, паниковать, если что-то не так, общественность начнет уже во время предсезонного турнира!

Поэтому у меня предложение ко всем, кто неравнодушен к красно-белым. Давайте оставим на ВСЕ межсезонье команду (не клуб!) в покое. Эти люди доказали, что превратились в команду, а тренер – что оказался способен их в нее превратить. Да, пока это касается только основы, а нужна конкуренция скамейки. Создать ее, разбудить лавку – главное «домашнее задание» Деяна на зиму.

И еще пару остужающих объяснимую эйфорию замечаний. Лучший отрезок за последние лет десять, а то и больше, был во второй половине осени при Каррере, но не в чемпионском, а в постчемпионском сезоне, – когда в схожем ключе с тем, что сейчас, вынесли «Зенит», «Севилью» и ЦСКА. Правда, туда вписались и 0:7 от «Ливерпуля», но сейчас так проигрывать просто некому. Но в целом отрезок был просто супер. А потом была весна 2018-го. Весна-фиаско, весна-скандал.

И еще была прекрасная первая часть первого сезона при Абаскале. Тоже эйфория, тоже всколыхнувшаяся вера, тоже возведение тренера на пьедестал – причем не только болельщиками, но и руководством клуба, давшим ему гораздо больше полномочий, чем молодой специалист мог переварить. И с весны началось падение, которое при Гильермо уже не остановилось.

Поэтому – ша! Прочь хвалебные песнопения и особенно сладкие прогнозы! Плавали, знаем. Лучше просто тихо наслаждаться, возможно, лучшим фрагментом в новейшей истории «Спартака» и не строить никаких далекоидущих планов. Жить моментом. Он – прекрасен. Как прекрасны припорошенные снегом фигуры братьев Старостиных за воротами после финального свистка.

Казалось, они улыбались», – написал Рабинер.