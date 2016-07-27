Наставник БАТЭ: «Все решится в ответной игре»

Наставник БАТЭ Александр Ермакович пообщался с журналистами телеканала «Беларусь 5» после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Дандолком» (1:0).

– Тяжелая игра. Сложный соперник. Наверное, не совсем удавались нам действия в атаке в плане нестандартных ходов. Нас легко читали в этих ситуациях. К сожалению, остроты маловато мы создали. Но надо отдать должное сопернику. Они очень плотно и хорошо играли в обороне. Конечно, хорошо, что мы забили гол. Но надо признать, что у них был очень хороший момент в контратаке и Сережа Веремко нас выручил.

Сегодня та победа, при который мы не будем чувствовать себя спокойно. Все решится в ответной игре. Как мы и предполагали.

– Интересно, а почему в стартовом составе вышел Риос, а не Гордейчук?

– Вы знаете, как Риос сыграл последнюю игру: забил гол и отдал голевую передачу. Было бы неправильно, если бы он сегодня не играл.

– Глеб говорил, что неплохо себя чувствует. Как вы оцените форму Александра?

– Довольно неплохо. Он вышел и помог – отдал голевую передачу и пошли обостряющие пасы. Понятно, что у него не оптимальные кондиции, он давно не играл. Но уверен, что с каждым днем он будет чувствовать себя все лучше и лучше.

– Что ждать от выездного матча с «Дандолком»?

– Конечно, они будут вынуждены идти вперед, будут более агрессивно играть. Мы должны быть готовы ко всему.

– Будут атаковать или снова запрутся в защите?

– Они не будут закрываться в защите – 100 процентов.