Ермакович: «Для победы над «Барселоной» совпасть должно все»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович считает победу в матче с «Барселоной» практически недосягаемой задачей для любой команды.

«Понимаем, что задача перед нами сложнейшая. Для победы совпасть должно все, но вера должна присутствовать в любом случае. Понимаем, что должны добавлять в контригре.

Каталонцы довольно редко изменяют себе, делают какую-то подстройку под соперника. Я даже не сказал бы, что у «Барселоны» есть выездной и домашний варианты. Команда всегда действует в одном ключе. И любой исполнитель может решить исход встречи, сыграть ярко. Это требует от нас полной мобилизации и концентрации», – признался Ермакович.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – БАТЭ состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.