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    Олич: «Березуцкий и Ермакович ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА. Это неправильно»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, как гендиректор клуба Роман Бабаев отказался приглашать в команду Элвера Рахимича.

    – Вам не позволили позвать в штаб Рахимича, верно?

    – Да. Сказал о нeм руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришeл в клуб, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, что Рахимич ничем не сможет мне помочь. Вот и всe объяснение.

    Было обидно это слышать, я сильно расстроился – он бы мне очень помог. Элвир живeт ЦСКА, говорит на русском, я могу доверять ему на 100%. Знал, что он был бы полностью мне предан.

    – Кого-то другого позвать тоже не дали?

    – Когда мне сказали, что «нет, нельзя», я предложил кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным человеком, чтобы он помогал на тренировках. Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержки. Причeм я не чувствовал еe не только от Бабаева.

    Возьмем, например, Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне – это неправильно.

    – Вам пытались навязать Бабаяна?

    – Бабаяна они поставили после меня – это решение, видимо, было уже готово заранее. Про него вообще ничего не могу сказать. Бабаев может знать, Березуцкий – мне же никто ни слова не говорил о нeм.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
    • Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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    Источник: «Чемпионат»

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