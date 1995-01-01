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    Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич исключил свое возвращение в московский клуб до смены его руководящего состава.

    «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдeт Бабаев (Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА – примечание «Бомбардира»), то всегда готов. ЦСКА – хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всe изменят.

    В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было своe видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

    Но я чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство, и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду».

    Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше, чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы.

    Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всe расставит по местам», – сказал Олич.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
    • Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

    «Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n 12 минут назад

      нытик. Тебе клуб дал работу. Работай и не качай права.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3642

      Snek 26 минут назад

      А кому ты нужен в ЦСКА?

      1
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