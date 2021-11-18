Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

18 ноября 2021, 20:34
10

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич исключил свое возвращение в московский клуб до смены его руководящего состава.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдeт Бабаев (Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА – примечание «Бомбардира»), то всегда готов. ЦСКА – хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всe изменят.

В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было своe видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но я чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство, и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду».

Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше, чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы.

Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всe расставит по местам», – сказал Олич.

  • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
  • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
  • Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

«Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Бабаев Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1637257146
А кому ты нужен в ЦСКА?
Ответить
R_a_i_n
1637257998
нытик. Тебе клуб дал работу. Работай и не качай права.
Ответить
CSKA57
1637259669
А что, его опять зовут?
Ответить
Красногорск_Фан
1637259714
Неуловимый джо
Ответить
ВетеR
1637260707
Кому ты там нужен ?)
Ответить
kliker
1637261113
Олич не лучше и не хуже Березуцкого, оба только закончили футбольную карьеру. Предложили место Оличу, а через 10 дней у коней что-то у них "взоржало", и уволили одного эксфутболиста и взяли другого - точно такого же. Не повезло Оличу, что руководство у ЦСКА некрасиво с ним поступило.
Ответить
Hektor 84
1637270021
Клинер и Владимир переключайтесь от проблем Спартака! Пару слов о конюшне)))
Ответить
Niko
1637293365
При всей любви и уважении к Ивице хорошо что так произошло. Игры не было что при белорусе, что при нём. И я особо не верю что появилась бы. Карт бланж давать начинающему тренеру идея не лучшая. Да и вообще я б искал опытного тренера на года, но у нас березуцкий, как по мне теже яйца только вид сбоку. На Бабаева че гнать? За него лучшие годы цска. Начальники всегда дебилы.
Ответить
Главные новости
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
2
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
3
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Все новости
Все новости
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
12
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
6
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
21
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+