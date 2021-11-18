Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич исключил свое возвращение в московский клуб до смены его руководящего состава.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдeт Бабаев (Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА – примечание «Бомбардира»), то всегда готов. ЦСКА – хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всe изменят.

В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было своe видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но я чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство, и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду».

Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше, чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы.

Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всe расставит по местам», – сказал Олич.

Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.

Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.

Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

«Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА