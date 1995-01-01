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    «Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл подробности ухода из клуба.

    «Меня обвиняли в том, что я уехал тренировать сборную Хорватии перед Евро? Я не был со сборной. Когда ты мне позвонил и сказал, что есть информация о возможном уходе из ЦСКА, я в первый раз об этом узнал. Иначе зачем бы я приезжал сюда? Я был в Москве, готовился ехать на сбор в Австрию с командой. Это все Роман.

    Это смешно. Я не был со сборной в классическом понимании этого слова. Ни одного дня! Я с первого дня, когда пришел в ЦСКА, обо всем договорился с Бабаевым. Но Роман думал… По-другому. Я расторг контракт со сборной и пришел в ЦСКА.

    У нас была единственная договоренность: в свое свободное время, когда закончится сезон в РПЛ, я могу приехать в Хорватию. Точно так же, как я мог быть на Мальдивах, в Америке или в Австралии. Но я решил на 3-4 тренировки приехать в сборную. Это разве проблема?

    И Бабаев говорил, что в этом нет никаких проблем. А потом изменил свое решение. Он с первого дня это делал. Специально.

    Я ему сказал в лицо: «Это смешно, это ты воевал!» Он, видимо, думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу и закрою для себя эту тему.

    ЦСКА — мой клуб. Я с первого дня работал честно. Я ушел из сборной ради родного клуба! У Романа нет эмоций, а у меня есть. Я хотел провести полноценный сбор с ЦСКА, а уже потом готов был выслушать критику по своей работе. И теперь он говорит про сборную Хорватии. А завтра скажет про травмы или еще про что-то. У него есть журналисты для этого.

    К примеру, я хотел, чтобы моим помощником в ЦСКА стал Рахимич. Он знает русский язык, много лет живет в России. Он мог бы помочь мне. Но мне не дали этого сделать. Роман не позволял.

    Для меня самое главное — благодарность игроков. После того, как мы расторгли контракт, мне писало очень много футболистов. Они слали сообщения, как им грустно. Вот это важно для меня, а все остальное — нет.

    ЦСКА — мой родной клуб. Один человек не изменит моего отношения к этой великой команде», – сказал Олич.

    • ЦСКА объявил об уходе Олича 15 июня.
    • Он возглавлял столичную команду с 23 марта.

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    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2148

      Радио1000шумеров 5 минут назад

      "Но я решил на 3-4 тренировки приехать в сборную. Это разве проблема?"
      Не проблема когда тебе сборная платит. Но тебе же Бабаев по контракту платил или как?

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    • ...
      Рейтинг: +534

      Mityai90 7 минут назад

      Гнать кудрявого пуделя из клуба и пусть забирает с собой своих мовсисьянов и бабаянов!

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