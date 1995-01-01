«Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

"Но я решил на 3-4 тренировки приехать в сборную. Это разве проблема?"
Не проблема когда тебе сборная платит. Но тебе же Бабаев по контракту платил или как?
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл подробности ухода из клуба.
«Меня обвиняли в том, что я уехал тренировать сборную Хорватии перед Евро? Я не был со сборной. Когда ты мне позвонил и сказал, что есть информация о возможном уходе из ЦСКА, я в первый раз об этом узнал. Иначе зачем бы я приезжал сюда? Я был в Москве, готовился ехать на сбор в Австрию с командой. Это все Роман.
Это смешно. Я не был со сборной в классическом понимании этого слова. Ни одного дня! Я с первого дня, когда пришел в ЦСКА, обо всем договорился с Бабаевым. Но Роман думал… По-другому. Я расторг контракт со сборной и пришел в ЦСКА.
У нас была единственная договоренность: в свое свободное время, когда закончится сезон в РПЛ, я могу приехать в Хорватию. Точно так же, как я мог быть на Мальдивах, в Америке или в Австралии. Но я решил на 3-4 тренировки приехать в сборную. Это разве проблема?
И Бабаев говорил, что в этом нет никаких проблем. А потом изменил свое решение. Он с первого дня это делал. Специально.
Я ему сказал в лицо: «Это смешно, это ты воевал!» Он, видимо, думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу и закрою для себя эту тему.
ЦСКА — мой клуб. Я с первого дня работал честно. Я ушел из сборной ради родного клуба! У Романа нет эмоций, а у меня есть. Я хотел провести полноценный сбор с ЦСКА, а уже потом готов был выслушать критику по своей работе. И теперь он говорит про сборную Хорватии. А завтра скажет про травмы или еще про что-то. У него есть журналисты для этого.
К примеру, я хотел, чтобы моим помощником в ЦСКА стал Рахимич. Он знает русский язык, много лет живет в России. Он мог бы помочь мне. Но мне не дали этого сделать. Роман не позволял.
Для меня самое главное — благодарность игроков. После того, как мы расторгли контракт, мне писало очень много футболистов. Они слали сообщения, как им грустно. Вот это важно для меня, а все остальное — нет.
ЦСКА — мой родной клуб. Один человек не изменит моего отношения к этой великой команде», – сказал Олич.
- ЦСКА объявил об уходе Олича 15 июня.
- Он возглавлял столичную команду с 23 марта.