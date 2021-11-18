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  • «Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

«Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

18 ноября 2021, 17:51
16

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл подробности ухода из клуба.

«Меня обвиняли в том, что я уехал тренировать сборную Хорватии перед Евро? Я не был со сборной. Когда ты мне позвонил и сказал, что есть информация о возможном уходе из ЦСКА, я в первый раз об этом узнал. Иначе зачем бы я приезжал сюда? Я был в Москве, готовился ехать на сбор в Австрию с командой. Это все Роман.

Это смешно. Я не был со сборной в классическом понимании этого слова. Ни одного дня! Я с первого дня, когда пришел в ЦСКА, обо всем договорился с Бабаевым. Но Роман думал… По-другому. Я расторг контракт со сборной и пришел в ЦСКА.

У нас была единственная договоренность: в свое свободное время, когда закончится сезон в РПЛ, я могу приехать в Хорватию. Точно так же, как я мог быть на Мальдивах, в Америке или в Австралии. Но я решил на 3-4 тренировки приехать в сборную. Это разве проблема?

И Бабаев говорил, что в этом нет никаких проблем. А потом изменил свое решение. Он с первого дня это делал. Специально.

Я ему сказал в лицо: «Это смешно, это ты воевал!» Он, видимо, думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу и закрою для себя эту тему.

ЦСКА — мой клуб. Я с первого дня работал честно. Я ушел из сборной ради родного клуба! У Романа нет эмоций, а у меня есть. Я хотел провести полноценный сбор с ЦСКА, а уже потом готов был выслушать критику по своей работе. И теперь он говорит про сборную Хорватии. А завтра скажет про травмы или еще про что-то. У него есть журналисты для этого.

К примеру, я хотел, чтобы моим помощником в ЦСКА стал Рахимич. Он знает русский язык, много лет живет в России. Он мог бы помочь мне. Но мне не дали этого сделать. Роман не позволял.

Для меня самое главное — благодарность игроков. После того, как мы расторгли контракт, мне писало очень много футболистов. Они слали сообщения, как им грустно. Вот это важно для меня, а все остальное — нет.

ЦСКА — мой родной клуб. Один человек не изменит моего отношения к этой великой команде», – сказал Олич.

  • ЦСКА объявил об уходе Олича 15 июня.
  • Он возглавлял столичную команду с 23 марта.

Источник: телеграм-канал Максима Фридмана
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Бабаев Роман
Комментарии (16)
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Mityai90
1637247747
Гнать кудрявого пуделя из клуба и пусть забирает с собой своих мовсисьянов и бабаянов!
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Кирилл Михайлов
1637248794
Белорусский тренер - Гончаренко?)
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paracetamol
1637251899
Кому ты поверил, Олич - Бабаеву, чурке? Смешно даже, у него все мысли о своем крамане!
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Lester84
1637254100
Бабай тот еще тип, но тут явный наброс идет после совета директоров. Иного объяснения почему это вью появилось сразу после совета директоров. Стопудово есть конфликт интересов между Орешкиным и Бабаевым
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prtcs
1637255228
До тренера из Белоруссии тебе Олич, ещё расти надо долго.
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Snek
1637256761
Тренер из Белоруссии худо-бедно, но команду вытягивал и потом не выпускал сор из избы, даже когда после унижения от Зенита в 4:0, свалил на к себе. Да я думаю ВМГ есть что рассказать за годы работы, но никто, ничего и никогда от него подобного не слышал, потому что он порядочный и достойный человек. Ивица ещё больше упал в моих глазах, может как футболист он и хорош, но как человек говно, я думаю что он не смог бы заработать авторитета такими поступками внутри команды и провалился бы на тренерском мостике. Назначение мистера берёзки, конечно, не самый лучший вариант, но что правильно, так это отставка Ивицы. Больше слушайте этого полудурка Орешкина кого тренером назначать.
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Batyga
1637258774
да эта еврейская морда подосрал...он и Ваньку не взял
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PFC CSKA MOSCOW
1637270453
А самое забавное тут - то, что Бабаев уже ничего не решает, а просто доносит решения вэбовских директоров, становясь крайним Обидно за клуб
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111ax
1637308374
Да верно он говорит, Бабаев команду тянет на дно, последние годы один регресс
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Hektor 84
1637333802
Да уж понятно теперь! Все чемпионства конюшни куплены Гинером.
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