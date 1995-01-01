Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Олич: «Изначально ЦСКА собирался поставить тренером кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о работе с Алексеем Березуцким.

    — К Алексею Березуцкому у вас есть претензии? Вы чувствовали, что он хочет занять ваше место?

    — Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстранeнно.

    Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня находился Рахимич. Всe это не было правильно, и надеюсь, что больше никогда в моей жизни такого не будет.

    Повторюсь, время всe расставит по местам: кто поступал верно, а кто нет. Я это быстро оставил в прошлом, потому что вернулся к работе в сборной. Это отличный опыт — тренирую одну из лучших команд Европы, поэтому очень-очень доволен. Для меня было важно, чтобы мы вышли на чемпионат мира.

    Однажды хочу снова поработать в клубе, но пока сборная для меня на первом месте.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
    • Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

    Олич: «В ЦСКА мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Им хотелось поставить своих людей, а тут я»

    «Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

    Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91263
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68157
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru