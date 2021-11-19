Олич: «Изначально ЦСКА собирался поставить тренером кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о работе с Алексеем Березуцким.

— К Алексею Березуцкому у вас есть претензии? Вы чувствовали, что он хочет занять ваше место?

— Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстранeнно.

Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня находился Рахимич. Всe это не было правильно, и надеюсь, что больше никогда в моей жизни такого не будет.

Повторюсь, время всe расставит по местам: кто поступал верно, а кто нет. Я это быстро оставил в прошлом, потому что вернулся к работе в сборной. Это отличный опыт — тренирую одну из лучших команд Европы, поэтому очень-очень доволен. Для меня было важно, чтобы мы вышли на чемпионат мира.

Однажды хочу снова поработать в клубе, но пока сборная для меня на первом месте.

Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.

Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.

Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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