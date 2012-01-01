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    Олич: «В ЦСКА мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Им хотелось поставить своих людей, а тут я»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл подробности ухода из столичного клуба.

    – Давайте расскажу вам свою версию. Вас хотел лично Максим Орешкин, потому что он фанат ЦСКА, он вас всe время любил и помнил. Но люди в клубе решили вас не поддерживать. Всe так?

    – Правильно. С первого дня. Я пришeл в очень сложной ситуации – в команде было много травм, из-за чего на важные игры у меня оставались 13 игроков и два вратаря.

    Когда чемпионат закончился, я хотел провести хорошие сборы, собрать полностью свой тренерский штаб с людьми, которые меня понимают. Чтобы мы были одной командой – вместе радуемся победам, вместе расстраиваемся поражениям. Но вместо этого мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными.

    Всe смешали – и результаты, и отъезд в сборную Хорватии, чтобы показать: я тот человек, который совсем не думает о ЦСКА. Им хотелось поставить своих людей, а тут я. Врача они тоже выгнали. Человека, который там долго работал. Я всегда уважал этого врача, у нас был хороший контакт.

    Когда его уволили, он мне позвонил и сказал: «Мы классно работали, был полный профессионализм. Спасибо за эти три месяца. Я знаю, что против тебя плетутся интриги». То есть про это знали все.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
    • Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10302

      Вомбат 1 час назад

      Раз Орешкин был за него, значит остальные -- это Гинер. Интересно.

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      Рейтинг: +12901

      ilichkadr 3 часа назад

      Ясный перец, что ставя своих людей, имеешь от них же откаты. Бабло есть бабло, оно сильнее всего остального.

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