Ермакович: «БАТЭ может побороться за второе место в группе Лиги чемпионов»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович считает, что у его команды еще есть шанс занять второе место в группе Лиги чемпионов.

«Конечно, мы помним стартовую игру группового этапа, когда потерпели разгромное поражение в Германии. Наши игроки тогда были по-хорошему впечатлены высоким уровнем «Байера». Соперник действительно переиграл нас во многих компонентах, а после второго пропущенного гола мы совсем перестали успевать за хозяевами – что в обороне, что в атаке. БАТЭ действовал очень медленно.

Однако потом были матчи с «Ромой» и «Барселоной», позволившие нам набраться опыта. Надеюсь, он пригодится, и верю, что ребята теперь покажут более высокий уровень. Также рассчитываю, что наша команда будет в хорошем физическом состоянии.

Что касается участия в матче Александра Глеба, то последние игры показали, что он в неплохой форме. Рассчитываю, что завтра он принесет БАТЭ пользу. У нас есть шанс побороться за второе место. Еще до старта группового этапа говорили, что постараемся навязать борьбу «Роме» и «Байеру». К счастью, так и происходит. Впрочем, предметно о наших перспективах можно будет говорить только после этой игры», – сказал Ермакович.

Матч БАТЭ – «Байер» пройдет 24 ноября на «Борисов-Арене» в 20:00.