Тренер БАТЭ: «Нам по силам преподнести сюрприз»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны». Наставник прокомментировал слова Александра Глеба о том, что «Барселона» будет «возить» БАТЭ.

«Известно, что он любит пошутить и посмеяться. Мало кого «Барселона» не «возит». Конечно, это тотальный контроль мяча. Надо очень спокойно относиться к его словам. Буквально вчера с ним разговаривал. Не видел безнадеги в его глазах. Думаю, он осознает, что нам по силам преподнести сюрприз».

Сам Глеб в матче не сыграет.

«К сожалению, на данный момент Глеб имеет проблемы со здоровьем. У него травма. И в завтрашней игре мы на Сашу не рассчитываем».

Матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник 20 октября.