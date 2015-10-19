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    Тренер БАТЭ: «Нам по силам преподнести сюрприз»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны». Наставник прокомментировал слова Александра Глеба о том, что «Барселона» будет «возить» БАТЭ.

    «Известно, что он любит пошутить и посмеяться. Мало кого «Барселона» не «возит». Конечно, это тотальный контроль мяча. Надо очень спокойно относиться к его словам. Буквально вчера с ним разговаривал. Не видел безнадеги в его глазах. Думаю, он осознает, что нам по силам преподнести сюрприз».

    Сам Глеб в матче не сыграет.

    «К сожалению, на данный момент Глеб имеет проблемы со здоровьем. У него травма. И в завтрашней игре мы на Сашу не рассчитываем».

    Матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник 20 октября.

    Источник: Football.by

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    19.10.2015 22:41
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