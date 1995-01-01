Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Ермакович: «Конечно, рука Дивеева – это пенальти»

    Тренер «Краснодара» Александр Ермакович оценил эпизод из матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:0). По мнению белоруса, соперник Игорь Дивеев играл рукой в своей штрафной на последних минутах.

    «Пенальти? Я, конечно, не судейский эксперт. Но на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», – считает Ермакович.

    • Команды впервые в истории не забили в очном матче.
    • Ермакович ранее работал в ЦСКА.
    • Матч в поле обслуживал Владимир Москалев из Воронежа.

    Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +641

      Докторо123 10 минут назад

      Судью надо наказывать за плохо выполненную работу. А некоторых выгонять навсегда из футбола и штрафовать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89885
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67673
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru