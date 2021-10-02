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Ермакович: «Конечно, рука Дивеева – это пенальти»

2 октября 2021, 21:57
18

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович оценил эпизод из матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:0). По мнению белоруса, соперник Игорь Дивеев играл рукой в своей штрафной на последних минутах.

«Пенальти? Я, конечно, не судейский эксперт. Но на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», – считает Ермакович.

  • Команды впервые в истории не забили в очном матче.
  • Ермакович ранее работал в ЦСКА.
  • Матч в поле обслуживал Владимир Москалев из Воронежа.

Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Нижний Новгород Ермакович Александр
Комментарии (18)
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хряк СМ
1633204854
ЦСКА всегда работал с судьями.
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OldenVad
1633205270
Они думали VAR избавит нас от судейских ошибок. Но это походу была не ошибка . Просто, кто то стал богаче после этого матча. )))
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Вомбат
1633205855
А где истерика от Хашига? Ведь неделю назад он верещал, как недорезанный, хотя его команда победила 3:0. У них украли победу, а он молчит, как партизан. И только пальцем на Казарцева показывает, дескать, у него спросите, а я ничего не знаю. Кто-нибудь это молчание понимает? Кроме меня, конечно.
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oyabun
1633206496
Ни в чей конкретно огород не хочу бросать камень, но факт того что если команда из провинции начинает поджимать на Олимпе столичные команды, то её одергивают "знай своё место!" всеми возможными способами, как сегодня, например, не назначив 100% пенальти
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maygli
1633207172
РФС рекомендовал в списки ФИФА Казарцева, работавшего на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар»
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paracetamol
1633209295
Конечно был, вся страна видела кроме свистуна и ВАР.
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zigbert
1633245170
На пенальти похоже но что скажет ЭСК?
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balam
1633247115
с паяльником на детектор
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Январь 59
1633248229
Конечно это рука, но звонок из высоких кабинетов решил иначе. Прав был Галицкий, когда в последнем интервью упрекнул столичное лобби столичных команд. Против этого не попрешь, а попрешь- все потеряешь.
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pld
1633262210
Футбол - это игра, связанная с забиванием мяча в ворота. И не надо превращать её в поиски случайных чириканий мяча рукой, если это не привело ни к каким последствиям. Судьи приняли разумное взвешенное мужественное решение и не отдали незаслуженную победу Краснодару. Надеюсь, что это создаст прецедент. А уж как там **** на судью нападали, нужно было пол-команды удалять. Тренеров, которые провоцируют общественные скандалы, надо изгонять из футбола. Бульбаши и в Краснодаре обкакаются.
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