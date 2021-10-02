Ермакович: «Конечно, рука Дивеева – это пенальти»

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович оценил эпизод из матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:0). По мнению белоруса, соперник Игорь Дивеев играл рукой в своей штрафной на последних минутах.

«Пенальти? Я, конечно, не судейский эксперт. Но на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», – считает Ермакович.

Команды впервые в истории не забили в очном матче.

Ермакович ранее работал в ЦСКА.

Матч в поле обслуживал Владимир Москалев из Воронежа.

Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»