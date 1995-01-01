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    Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выступил перед СМИ после матча десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0). В последние минуты VAR изучал игру рукой в своей штрафной защитника москвичей Игоря Дивеева.

    «Я с VAR ещe давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было», – сказал Березуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +52599

      portero 33 секунды назад

      так как Бычки сегодня били по воротам, они бы и пенку не забили, кобыла совсем запорол все моменты и пенальти тоже смазал бы... .

      0
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      Рейтинг: +520

      O-kolesov 11 минут назад

      Судей то может быть и накажут, да 90-процентные три очка не вернут. Я не болею за Краснодар, но по моему вся Россия видела, что пенальти был, кроме судьишки и варьишки. Противный осадок.

      3
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      Рейтинг: +520

      O-kolesov > O-kolesov 7 минут назад

      Тоже самое могу сказать о "выборах" 19 сентября. Выиграли коммунисты, а пЕдросы не заметили

      1
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      Рейтинг: +21486

      vladimir-7 > O-kolesov 2 минуты назад

      А за кого болеешь?

      0
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      Рейтинг: +520

      O-kolesov > vladimir-7 42 секунды назад

      C 1976 за Зенит.

      0
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      Рейтинг: +6527

      владимир миронов 13 минут назад

      Никого не накажут, это реалии нашего судейства.

      3
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      Рейтинг: +6973

      Старикан 20 минут назад

      100% пенка!! Судей накажут 100%!! Но на табло ничего не изменится...

      2
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      Рейтинг: +11

      GRESHNIK_HS 29 минут назад

      Ну как бы судья больше не будет судить,чекайте его отстронят

      1
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      Рейтинг: +520

      O-kolesov > GRESHNIK_HS 18 минут назад

      Переведите пжлста слово "чекайте"

      1
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      Рейтинг: +641

      Докторо123 31 минуту назад

      Судью надо наказывать за плохо выполненную работу. А некоторых выгонять навсегда из футбола и штрафовать.

      2
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      Рейтинг: +1288

      Олег1204 37 минут назад

      Василий Березуцкий: Слышь, какого не было?!

      1
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      Рейтинг: +87

      Slavan62 40 минут назад

      Пеналь был, но не поставили. Молодцы на ВАРе. Наварились

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