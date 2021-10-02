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  • Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

2 октября 2021, 21:35
62

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выступил перед СМИ после матча десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0). В последние минуты VAR изучал игру рукой в своей штрафной защитника москвичей Игоря Дивеева.

«Я с VAR ещe давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было», – сказал Березуцкий.

  • Команды впервые в истории не забили в очном матче.
  • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
  • Следующий соперник – «Урал» (17 октября).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Дивеев Игорь Березуцкий Алексей
Комментарии (62)
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Slavan62
1633200373
Пеналь был, но не поставили. Молодцы на ВАРе. Наварились
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Старикан
1633201591
100% пенка!! Судей накажут 100%!! Но на табло ничего не изменится...
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владимир миронов
1633201980
Никого не накажут, это реалии нашего судейства.
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O-kolesov
1633202102
Судей то может быть и накажут, да 90-процентные три очка не вернут. Я не болею за Краснодар, но по моему вся Россия видела, что пенальти был, кроме судьишки и варьишки. Противный осадок.
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Форвард 79
1633202964
Т.Е. хорошо что не назначили)))
На мой взгляд грубейшая ошибка судейства!
Ко всему прочему хотелось бы добавить, что от этой ошибки пострадал не только Краснодар, но и Российский футбол в целом. Наши футболисты в этом случае Дивеев ошибочно привыкают к тому, что за такую мелкую оплошность не чего не будет, а потом на международном уровне наступают жестокие реалии
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belarus-gomel
1633202983
хорошо, что не назначили за ЯВНУЮ руку в штрафной.... как минимум 5 арбитров РПЛ нужно дисквалифицировать пожизненно
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maygli
1633203508
Казарцев на Варе дергался, как иуда. Пока шла игра после руки, он сто раз просмотрел её и созванивался. Ручного судьишку отмажут опять. Дадут отдохнуть до конца года и ну второй тур выпустят.
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svetekanet
1633207618
Мне, как болельщику ЦСКА, противно от таких побед. Уж лучше честно проиграть на последних минутах, чем такая ничья.
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paracetamol
1633209080
Наши судьи знают, что на пенальти в ворота свинарника и лошадярника наложено табу. За нарушение табу минимум полиграф, а может быть что и похуже. Например, отстранить от судейства на пару лет, направить свистеть в ФНЛ ну и т.д. Историю Казарцева и Вилкова наши свистуны и варщики знают.
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ААМ
1633233886
С совестью у Березуцкого неважно, а точнее её нет у него
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