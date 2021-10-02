Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выступил перед СМИ после матча десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0). В последние минуты VAR изучал игру рукой в своей штрафной защитника москвичей Игоря Дивеева.

«Я с VAR ещe давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было», – сказал Березуцкий.