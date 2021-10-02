Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выступил перед СМИ после матча десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0). В последние минуты VAR изучал игру рукой в своей штрафной защитника москвичей Игоря Дивеева.
«Я с VAR ещe давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было», – сказал Березуцкий.
- Команды впервые в истории не забили в очном матче.
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Урал» (17 октября).
Источник: «Чемпионат»
На мой взгляд грубейшая ошибка судейства!
Ко всему прочему хотелось бы добавить, что от этой ошибки пострадал не только Краснодар, но и Российский футбол в целом. Наши футболисты в этом случае Дивеев ошибочно привыкают к тому, что за такую мелкую оплошность не чего не будет, а потом на международном уровне наступают жестокие реалии