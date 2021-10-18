Введите ваш ник на сайте
Материалы

Урал - ЦСКА

17.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Урал - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:2 Урал
10 тур
3 октября, суббота 16:30 Урал 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Урал
11 тур
29 сентября, воскресенье 11:30 Урал 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 14:00 Урал 0:1 ЦСКА
6 тур
1 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 4:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 14:00 ЦСКА 1:0 Урал
7 тур
19 августа, суббота 15:00 Урал 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 14:00 ЦСКА 4:0 Урал
3 тур
13 августа, суббота 15:30 Урал 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 0:3 ЦСКА
12 тур
17 октября, суббота 14:00 ЦСКА 3:2 Урал
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 19:30 ЦСКА 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 18:00 ЦСКА 3:1 Урал
9 тур
27 сентября, суббота 13:30 Урал 3:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Урал
1 тур
17 июля, среда 17:30 Урал 2:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 17:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
19 тур
3 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Урал
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Урал 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Урал
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1994
28 тур
23 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
3 тур
26 марта, суббота 00:00 Урал 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
29 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
8 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Урал 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +504

    the teacher 17 октября 2021, 15:24

    Григорий, твой выход! Опизз дюль там ближайших игроков чтобы вперед бежали!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 17 октября 2021, 15:16

    Пора выпустить Дзагоева, а справа Чалова или Кучаева.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 17 октября 2021, 15:43

    Ну вот, телепнул Березуцкого и Чалова с Дзагоевым он выпустил.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +935

    Rabinovi_ch 17 октября 2021, 15:00

    5 иностранцев на 2 клуба в основе.
    Так победим всех в футболе!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +890

    3meeeD 17 октября 2021, 14:17

    0=3 и тогда на втрое место выйдут

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > 3meeeD 17 октября 2021, 15:18

    Второе место занято, пока.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 