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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 17 октября 2021
Урал
17.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
52'
Ч. Эджуке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Л. Гогличидзе
86'
85'
Замена
К. Кучаев
️️️️
М. Мухин
85'
Замена
В. Васин
️️️️
Ч. Эджуке
77'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Ахметов
Замена
А. Максименко
️️️️
Э. Бикфалви
74'
67'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Б. Зайнутдинов
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Эджуке
Пас отдал
И. Обляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
3-3-1-3
1
Помазун
15
Кулаков
93
Герасимов
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
8
Августиняк
95
Адамов
5
Егорычев
9
Колесниченко
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
6
Фернандес
15
Бийол
42
Щенников
16
Мухин
97
Ахметов
10
Обляков
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
91
Заболотный
3
Гогличидзе
92
Подберезкин
92
Подберезкин
3
Гогличидзе
10
Бикфалви
9
Максименко
9
Максименко
10
Бикфалви
21
Эджуке
5
Васин
5
Васин
21
Эджуке
97
Ахметов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
97
Ахметов
16
Мухин
18
Кучаев
18
Кучаев
16
Мухин
19
Зайнутдинов
63
Чалов
63
Чалов
19
Зайнутдинов
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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