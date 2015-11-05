Ермакович: «Получили хороший урок большого футбола»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча с «Барселоной» на «Камп Ноу» отметил настрой своей команды.

«Нам очень приятно, что БАТЭ соревнуется с такими футболистами и принимает участие в таких матчах. В целом мы сыграли по максимуму. Получили хороший урок большого футбола. На «Камп Ноу» команда понравилась мне больше, чем в домашней встрече. У нас было больше возможностей забить.

Что касается Неймара, то это потрясающий футболист. Получаю наслаждение, когда наблюдаю за его игрой. Для БАТЭ каждый матч важен. Следующую игру мы проводим дома с «Байером«, и это наш шанс уйти с последнего места в группе», – заявил Ермакович.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – БАТЭ закончился со счетом 3:0. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы E с десятью очками. БАТЭ замыкает квартет с тремя очками.