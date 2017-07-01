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    Александр Ермакович - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Ермакович
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 21 января 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    БАТЭ 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.07.2017 БАТЭ 2 : 0 Городея
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