Ермакович: «Надеемся, что у БАТЭ будет еврокубковая весна»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович считает, что у его команды еще есть шанс продолжить выступать в еврокубках.

«Ведя в счете 1:0, столько вытерпеть и пропустить такой необязательный гол, конечно, неприятно. Ведь у соперника были и более явные моменты, когда нас выручал Сергей Черник. Стоит отдать ему должное. В некоторых моментах удача была на нашей стороне.

Не могу не отметить Александра Глеба. Он сыграл очень полезно. Но во втором тайме я посчитал, что нужно его заменить. Видел, что Саша устал.

Наши игроки получили много желтых карточек? Понятно, что мы не просили зарабатывать предупреждения. Но останавливать соперника на чужой половине поля установка была. Когда «бензин» заканчивается, приходится играть так, чтобы не дать развиться контратаке. Но вообще очень тяжело проводить матчи с такими сильными соперниками. У нас всего шесть матчей за сезон подобного рода. В чемпионате Беларуси не хватает интенсивности. Разумеется, нас не хватает на всю игру.

С другой стороны, понимали, что ничья не дает нам никакого преимущества. Шансы выйти в плей-офф тогда серьезно уменьшаются. В любом случае надеемся, что у БАТЭ будет еврокубковая весна. Добиться этого сложно, но нужно верить», – сказал Ермакович.