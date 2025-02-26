Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории

Бразилец Роналдо назвал десятку лучших игроков в истории футбола.

«Пеле – номер один, без сомнения. Второе место делят Месси и Марадона.

Дальше – Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо...

В этом списке много звезд, и я уверен, что кого-то точно забыл. Каждый раз я составляю разные списки, только первые три места всегда одни и те же.

Неймар? Он определенно входит в топ-10. Будет на девятом или десятом месте, где-то там...

Почему не включил себя в список? Мне неудобно», – сказал Роналдо.