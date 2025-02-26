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Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории

Бразилец Роналдо назвал десятку лучших игроков в истории футбола.

«Пеле – номер один, без сомнения. Второе место делят Месси и Марадона.

Дальше – Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо...

В этом списке много звезд, и я уверен, что кого-то точно забыл. Каждый раз я составляю разные списки, только первые три места всегда одни и те же.

Неймар? Он определенно входит в топ-10. Будет на девятом или десятом месте, где-то там...

Почему не включил себя в список? Мне неудобно», – сказал Роналдо.

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Источник: ESPN

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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1740579913
Пеле,Марадона,Месси-монументальная тройка,короли, небожители,футбольный Эверест
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IVANRUS777
1740581817
Человек, который обладает скромностью, хотя сам один из величайших футболистов в истории.
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