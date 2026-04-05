«Баия» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

05 апреля 2026 10:00
Баия - Палмейрас
06 апр. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
1.65
Обе забьют – да
6 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Баия» примет «Палмейрас». Хозяева занимают 4-е место с 17 очками, гости уверенно лидируют в чемпионате с 22 очками. «Палмейрас» является фаворитом, но «Баия» традиционно сильна дома в личных встречах.

«Баия»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 9 последних. «Баия» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.60 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Виллиан Жозе (6 голов в 13 матчах). В личных встречах с «Палмейрасом» дома «Баия» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 3 последних очных встречах.

«Палмейрас»

Гости находятся в фантастической форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 14 последних. «Палмейрас» имеет лучшую атаку в лиге (19 голов) и лучшую разницу мячей (+10). В последних 5 играх гости забили 1.40 гола в среднем и пропустили 0.80. Лучший бомбардир – Хосе Лопес (10 голов в 24 матчах). В личных встречах с «Баией» у гостей смешанная статистика.

Факты о командах

«Баия»

  • Победа в последнем матче над «Атлетико Паранаэнсе» (3:0)
  • Забивает в 9 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних очных матчей с «Палмейрасом»
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Палмейрас»

  • Победа в последнем матче над «Гремио» (2:1)
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 14 последних матчах
  • Лучшая атака в лиге – 19 голов

Прогноз на матч «Баия» – «Палмейрас»

Ожидается встреча лидера чемпионата с одним из преследователей. «Палмейрас» находится в отличной форме и имеет лучшую атаку в лиге. «Баия» дома традиционно успешно играет против «Палмейраса» (7 из 9 матчей без поражений). Учитывая, что обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Палмейрас Баия
