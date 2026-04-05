Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пиза» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.96

05 апреля 2026 9:05
Пиза - Торино
05 апр. 2026, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.96
Обе забьют
Сделать ставку

5 апреля 2026 года в 19:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. Аутсайдер «Пиза» попробует разжиться очками в матче с кризисным «Торино».

«Пиза»

«Башенные» застряли на самом дне турнирной таблицы Серии А и сохраняют только математические шансы на место в элите итальянского футбола на сезон 2025/2026. Недавно «Пиза» прервала чудовищную безвыигрышную серию, которая насчитывала аж 17 (!) матчей, но это не особо отображается на общем положении дел.

Последние три игры:

  • Комо – Пиза 5:0
  • Пиза – Кальяри 3:1
  • Ювентус – Пиза 4:0

«Торино»

«Быки» рассыпались после того, как Турин покинул экс-наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли. Ваноли давал неплохой результат, но решил отправиться во Флоренцию спасать местную «Фиорентину». По сути, «Торино» так и не оправился от шока.

Последние три игры:

  • Милан – Торино 3:2
  • Торино – Парма 4:1
  • Наполи – Торино 2:1

Очные встречи

  • Торино – Пиза 2:2
  • Торино – Пиза 1:0
  • Торино – Пиза 4:0

Прогноз на матч «Пиза» – «Торино»

«Торино» идет с +6 от зоны вылета, но расслабляться рано. Чтобы избежать борьбы за выживание «быкам» нужно набирать очки, особенно если говорить об играх с записными аутсайдерами. Полагаем, что «быки» не уступят в отчетном поединке, но проблемы в обороне приведут к тому, что «Торино» снова не сможет отработать на «ноль».

Прогноз: обе забьют. Коэффициент – 1,96. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Торино Пиза
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 