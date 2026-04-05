5 апреля 2026 года в 19:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. Аутсайдер «Пиза» попробует разжиться очками в матче с кризисным «Торино».

«Пиза»

«Башенные» застряли на самом дне турнирной таблицы Серии А и сохраняют только математические шансы на место в элите итальянского футбола на сезон 2025/2026. Недавно «Пиза» прервала чудовищную безвыигрышную серию, которая насчитывала аж 17 (!) матчей, но это не особо отображается на общем положении дел.

Последние три игры:

Комо – Пиза 5:0

Пиза – Кальяри 3:1

Ювентус – Пиза 4:0

«Торино»

«Быки» рассыпались после того, как Турин покинул экс-наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли. Ваноли давал неплохой результат, но решил отправиться во Флоренцию спасать местную «Фиорентину». По сути, «Торино» так и не оправился от шока.

Последние три игры:

Милан – Торино 3:2

Торино – Парма 4:1

Наполи – Торино 2:1

Очные встречи

Торино – Пиза 2:2

Торино – Пиза 1:0

Торино – Пиза 4:0

Прогноз на матч «Пиза» – «Торино»

«Торино» идет с +6 от зоны вылета, но расслабляться рано. Чтобы избежать борьбы за выживание «быкам» нужно набирать очки, особенно если говорить об играх с записными аутсайдерами. Полагаем, что «быки» не уступят в отчетном поединке, но проблемы в обороне приведут к тому, что «Торино» снова не сможет отработать на «ноль».

Прогноз: обе забьют. Коэффициент – 1,96. Прогноз на счет – 1:2.