26 апреля на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 31-го тура Первой лиги, в котором «Енисей» примет «Нефтехимик». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в верхней половине. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют впечатляющую результативность.

«Енисей»

Красноярцы подходят к матчу в статусе одной из самых результативных команд лиги. Команда одержала три победы подряд и стабильно забивает в девяти последних турах. Разгром «Сокола» (4:0) в прошлом матче стал ярким подтверждением атакующего потенциала – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Оборона «Енисея» также заслуживает похвалы – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Андрей Окладников с 11 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы также находятся на подъeме и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Разгром «Черноморца» (4:0) в прошлом матче подтвердил хорошую форму команды – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Рашид Магомедов с 9 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией гостей.

Факты о командах

«Енисей»

Победа в 3 последних матчах Первой лиги

Забивает в 9 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Нефтехимика»

«Нефтехимик»

Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Победа в последнем очном матче (1:0)

Разгромная победа над «Черноморцем» (4:0) в прошлом туре

Прогноз на матч «Енисей» – «Нефтехимик»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме, обещает быть результативной и напряжeнной. «Енисей» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющую статистику в очных противостояниях. Красноярцы демонстрируют космическую результативность – 13 голов в пяти матчах. «Нефтехимик» также хорош, но выезд в Красноярск станет серьeзным испытанием. Ожидаем результативный футбол с победой хозяев.

