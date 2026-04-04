Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гавр» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.77

04 апреля 2026 9:31
Гавр - Осер
05 апр. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 28 тур
Перейти в онлайн матча
5 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Гавр» примет «Осер». Хозяева занимают 14-е место с 27 очками после 27 туров, гости расположились на 16-й строчке с 22 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Гавр» имеет преимущество в личных встречах.

«Гавр»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме: команда не может выиграть в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Гавр» забил всего 0.40 гола в среднем и пропустил 1.60. Атака практически отсутствует. Клуб пропускает в 7 из 9 последних матчей. Лучший бомбардир – Исса Сумаре (6 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Осером» «Гавр» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 8 последних очных встречах.

«Осер»

Гости подходят к матчу после победы над «Брестом» (3:0), которая прервала серию неудач. В последних 5 играх «Осер» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Лассине Синайоко (6 голов в 25 матчах). В личных встречах с «Гавром» гости забивают в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Гавр»

  • Поражение в последнем матче от «Парижа» (2:3)
  • Не может выиграть в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Осером»

«Осер»

  • Победа в последнем матче над «Брестом» (3:0)
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних очных матчей с «Гавром»
  • Находится в зоне вылета (16-е место)

Прогноз на матч «Гавр» – «Осер»

Обе команды находятся в кризисе, но «Гавр» имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд). «Осер» одержал важную победу над «Брестом», но на выезде будет сложно. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в атаке, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Гавра» (0) – коэффициент 1.77
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Осер Гавр
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 