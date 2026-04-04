5 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Гавр» примет «Осер». Хозяева занимают 14-е место с 27 очками после 27 туров, гости расположились на 16-й строчке с 22 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Гавр» имеет преимущество в личных встречах.

«Гавр»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме: команда не может выиграть в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Гавр» забил всего 0.40 гола в среднем и пропустил 1.60. Атака практически отсутствует. Клуб пропускает в 7 из 9 последних матчей. Лучший бомбардир – Исса Сумаре (6 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Осером» «Гавр» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 8 последних очных встречах.

«Осер»

Гости подходят к матчу после победы над «Брестом» (3:0), которая прервала серию неудач. В последних 5 играх «Осер» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Лассине Синайоко (6 голов в 25 матчах). В личных встречах с «Гавром» гости забивают в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Гавр»

Поражение в последнем матче от «Парижа» (2:3)

«Осер»

Находится в зоне вылета (16-е место)

Прогноз на матч «Гавр» – «Осер»

Обе команды находятся в кризисе, но «Гавр» имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд). «Осер» одержал важную победу над «Брестом», но на выезде будет сложно. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в атаке, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки