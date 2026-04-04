5 апреля в рамках 27-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Охдуд» примет «Аль-Фатх». Хозяева находятся в зоне вылета на 17-м месте с 13 очками, гости расположились на 13-й строчке с 28 очками. Обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне.

«Аль-Охдуд»

Хозяева находятся в глубоком кризисе. Команда пропускает в 12 последних матчах подряд и проигрывает в 3 последних домашних матчах. В последних 5 играх «Аль-Охдуд» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 2.80. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Saeed Al Yami (4 гола в 18 матчах). В личных встречах с «Аль-Фатхом» хозяева забивают в 3 последних матчах.

«Аль-Фатх»

Гости подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 3 последних матчах и не выигрывает в 5 последних гостевых матчах. «Аль-Фатх» пропускает в 13 последних матчах подряд. В последних 5 играх гости забили 1.60 гола в среднем и пропустили 2.00. Лучший бомбардир – Матиас Варгас (9 голов в 24 матчах). В личных встречах с «Аль-Охдудом» «Аль-Фатх» не проигрывает в 5 из 6 последних матчей и забивает в 3 последних очных встречах.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

Поражение в последнем матче от «Аль-Шабаба» (0:2)

«Аль-Фатх»

Поражение в последнем матче от «Аль-Хилаля» (0:1)

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Фатх»

Ожидается встреча двух команд с катастрофической обороной: «Аль-Охдуд» пропускает 2.80 гола за игру, «Аль-Фатх» – 2.00. Обе команды не могут выиграть в последних матчах и много пропускают. Учитывая, что в личных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.

