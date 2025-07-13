Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент назвал причину, из-за которой Нино мог бы уйти из «Зенита»

Агент назвал причину, из-за которой Нино мог бы уйти из «Зенита»

Вчера, 15:53
2

Футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Нино из «Зенита» в «Баию».

– Если слухи действительно подтвердятся, то для «Зенита» это будет потеря, но у меня нет информации на этот счет.

– Чем «Баия» может завлечь к себе Нино?

Если только ему по семейным вопросам надо быть в Бразилии, а больше и нечем. Финансово уж точно больше «Зенит» выгоден.

– Вы сказали, что возможный уход Нино – потеря для «Зенита». Нужно будет приобретать ему замену или хватит внутренних ресурсов петербуржцев?

– Мне кажется, что столетия бывают только два раза в жизни, не чаще. Поэтому для того, чтобы эффективно выступить на второе столетие, им нужно будет, конечно, приобрести какого-то топового центрального защитника.

– В Бразилии сейчас остались подобные варианты?

– И не только в там. Есть еще рынки, кроме бразильского. Но это уже другой разговор. Я не буду «Зениту» давать бесплатные советы. У них есть руководители, которые правятся с этим и без меня.

  • В прошлом сезоне 28-летний Нино провел за «Зенит» 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 11 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Еще по теме:
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит» 2
Кассьерра высказался о возможном уходе из «Зенита»
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Баия Нино
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1752411853
в бразилию недавно заехали букмекеры, буквально год назад, теперь там денег не считают. любую зарплату зенита/спартака они запросто перебьют, если захотят. о чём вообще говорить, если фк сантос, только вернувшийся из фнл, запросто подписывает неймара. такие вот дела сейчас в латинском мире. ну хоть жерсона успели урвать.
Ответить
Garrincha58
1752412985
Чужой агент рассуждает ничего не зная просто бла бла бла ни о чём
Ответить
Главные новости
ФотоТрамп вручил медаль Сафонову
01:18
2
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
01:07
1
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
01:02
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
00:50
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
00:13
23
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
2
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
4
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
2
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
2
Кассьерра высказался о возможном уходе из «Зенита»
Вчера, 23:20
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
4
Семак оценил победу «Зенита» со счетом 7:1
Вчера, 22:50
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
1
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
4
Реакция Семака на 25-миллионный трансфер «Зенита»
Вчера, 21:56
5
ВидеоЗаболотный обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 21:50
3
Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается»
Вчера, 21:32
6
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Войводину» (7:1), три игрока сделали по дублю
Вчера, 21:27
26
Черчесов оценил игру ЦСКА при Челестини
Вчера, 21:17
1
25-миллионный новичок «Зенита» дал первый комментарий после перехода в клуб
Вчера, 20:50
4
В «Спартаке» высказались о возможном уходе Барко
Вчера, 20:29
4
ВидеоГлушенков исполнил «сухой лист» в матче «Зенита» с «Войводиной»
Вчера, 20:19
12
Еще один бразилец задумался о переходе в «Зенит»
Вчера, 20:10
11
Гендиректор «Спартака» объяснил, почему в команду не перешли Осипенко, Комличенко и Сергеев
Вчера, 19:46
7
Видео«Зенит» эффектно презентовал Жерсона
Вчера, 19:33
19
Защитник ЦСКА – о победах в Кубке и Суперкубке России: «Теперь нас все боятся»
Вчера, 19:31
2
Медведев двумя словами рассказал о медосмотре Жерсона в «Зените»
Вчера, 19:14
3
Червиченко сказал, что его удивило в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 19:07
2
ВидеоАкинфеев ввел новую традицию в ЦСКА
Вчера, 18:40
6
«Фламенго» увеличил предложение по Барко
Вчера, 18:14
17
Сергеев прокомментировал интерес от «Спартака»
Вчера, 18:00
5
Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе
Вчера, 17:45
2
Канчельскис оценил возможность нового переноса 100-летия «Зенита»
Вчера, 17:07
14
Стало известно, какую зарплату предлагают Самошникову в «Спартаке»
Вчера, 16:45
3
Мостовой объяснил второе поражение «Краснодара» в Суперкубке: «Во главе команды нефутбольный человек»
Вчера, 16:17
18
Агент назвал причину, из-за которой Нино мог бы уйти из «Зенита»
Вчера, 15:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 