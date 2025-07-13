Агент назвал причину, из-за которой Нино мог бы уйти из «Зенита»

Футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Нино из «Зенита» в «Баию».

– Если слухи действительно подтвердятся, то для «Зенита» это будет потеря, но у меня нет информации на этот счет.

– Чем «Баия» может завлечь к себе Нино?

– Если только ему по семейным вопросам надо быть в Бразилии, а больше и нечем. Финансово уж точно больше «Зенит» выгоден.

– Вы сказали, что возможный уход Нино – потеря для «Зенита». Нужно будет приобретать ему замену или хватит внутренних ресурсов петербуржцев?

– Мне кажется, что столетия бывают только два раза в жизни, не чаще. Поэтому для того, чтобы эффективно выступить на второе столетие, им нужно будет, конечно, приобрести какого-то топового центрального защитника.

– В Бразилии сейчас остались подобные варианты?

– И не только в там. Есть еще рынки, кроме бразильского. Но это уже другой разговор. Я не буду «Зениту» давать бесплатные советы. У них есть руководители, которые правятся с этим и без меня.