Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ремо» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.80

21 марта 2026 11:23
Ремо - Баия
22 мар. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.80
Фора (-1) на «Баию»
Сделать ставку

22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Ремо» примет «Баию». Хозяева находятся на последнем месте и переживают тяжелейший кризис. Гости набрали отличную форму, не проигрывают в 6 матчах и претендуют на высокие места.

«Ремо»

Беленцы переживают катастрофический старт сезона и замыкают турнирную таблицу. После 7 туров команда набрала всего 3 очка и занимает 20-е место. «Ремо» проигрывает в 3 последних матчах Серии А и пропускает в 7 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Алеф Манга, на счету которого всего 2 гола в 7 матчах.

«Баия»

Сальвадорцы проводят сильный старт сезона и находятся в группе лидеров. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 14 очков и занимает 3-е место, отставая от лидера на 2 очка. «Баия» не проигрывает в 6 последних матчах Серии А и забивает в 6 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Виллиан Жозе, забивший 6 голов в 12 матчах.

Факты о командах:

«Ремо»

  • 20-е место в Серии А, 3 очка (последнее место)
  • Проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 7 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.20 забито, 1.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Алеф Манга (2 гола)

«Баия»

  • 3-е место в Серии А, 14 очков (матч в запасе)
  • Не проигрывает в 6 последних матчах Серии А
  • Забивает в 6 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Виллиан Жозе (6 голов)

История личных встреч

В личных встречах «Баия» имеет преимущество. В последних очных матчах «Баия» забивает в 3 последних встречах против «Ремо». В Кубке Бразилии 2012 года команды обменялись победами: «Ремо» выиграл 2:1, а «Баия» разгромила 4:0.

Прогноз на матч «Ремо» – «Баия»

«Ремо» находится в глубочайшем кризисе: последнее место, 3 поражения подряд, 7 матчей с пропущенными голами и полное отсутствие атаки – 1 гол за последние 5 игр. Команда выглядит обреченной и вряд ли сможет оказать сопротивление лидеру чемпионата.

«Баия» демонстрирует отличную форму: 6 матчей без поражений, мощная атака (2.00 гола за игру) и надежная оборона (0.80 пропущенных). Гости будут стремиться продолжить победную серию и закрепиться в тройке лидеров.

Учитывая колоссальную разницу в форме, классе и турнирном положении, «Баия» обязана побеждать с комфортным счетом. «Ремо» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1) на «Баию» – коэффициент 2.80
  • Индивидуальный тотал «Баии» больше 1.5

Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Баия Ремо
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 