22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Ремо» примет «Баию». Хозяева находятся на последнем месте и переживают тяжелейший кризис. Гости набрали отличную форму, не проигрывают в 6 матчах и претендуют на высокие места.

«Ремо»

Беленцы переживают катастрофический старт сезона и замыкают турнирную таблицу. После 7 туров команда набрала всего 3 очка и занимает 20-е место. «Ремо» проигрывает в 3 последних матчах Серии А и пропускает в 7 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Алеф Манга, на счету которого всего 2 гола в 7 матчах.

«Баия»

Сальвадорцы проводят сильный старт сезона и находятся в группе лидеров. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 14 очков и занимает 3-е место, отставая от лидера на 2 очка. «Баия» не проигрывает в 6 последних матчах Серии А и забивает в 6 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Виллиан Жозе, забивший 6 голов в 12 матчах.

Факты о командах:

История личных встреч

В личных встречах «Баия» имеет преимущество. В последних очных матчах «Баия» забивает в 3 последних встречах против «Ремо». В Кубке Бразилии 2012 года команды обменялись победами: «Ремо» выиграл 2:1, а «Баия» разгромила 4:0.

Прогноз на матч «Ремо» – «Баия»

«Ремо» находится в глубочайшем кризисе: последнее место, 3 поражения подряд, 7 матчей с пропущенными голами и полное отсутствие атаки – 1 гол за последние 5 игр. Команда выглядит обреченной и вряд ли сможет оказать сопротивление лидеру чемпионата.

«Баия» демонстрирует отличную форму: 6 матчей без поражений, мощная атака (2.00 гола за игру) и надежная оборона (0.80 пропущенных). Гости будут стремиться продолжить победную серию и закрепиться в тройке лидеров.

Учитывая колоссальную разницу в форме, классе и турнирном положении, «Баия» обязана побеждать с комфортным счетом. «Ремо» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

Рекомендованные ставки: