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3 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Болонья» и «Кальяри». Матч в Болонье начнется в 13:30 (мск).

«Болонья»

Команда Винченцо Итальяно с 48 очками занимает 9-е место в Серии А. «Болонья» добыла 14 побед, 6 ничьих и потерпела 14 поражений, разница мячей – 42:41.

Последние результаты:

25.04.26 «Болонья» – «Рома» – 0:2;

19.04.26 «Ювентус» – «Болонья» – 2:0;

12.04.26 «Болонья» – «Лечче» – 2:0.

«Кальяри»

«Кальяри» набрал 36 очков и занимает 16-е место. Подопечные Фабио Пизакане добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 16 поражений, разница мячей – 36:49.

Предыдущие результаты:

27.04.26 «Кальяри» – «Аталанта» – 3:2;

17.04.26 «Интер» – «Кальяри» – 3:0;

11.04.26 «Кальяри» – «Кремонезе» – 1:0.

Очные встречи

19.10.25 «Кальяри» – «Болонья» – 0:2;

02.03.25 «Болонья» – «Кальяри» – 2:1;

29.10.24 «Кальяри» – «Болонья» – 0:2.

Прогноз на матч «Болонья» – «Кальяри»

«Болонья» проиграла 4 из 5 последних матчей, вылетев из ЛЕ и лишившись шансов попасть в еврокубки. Теперь команда Итальяно будет доигрывать сезон. «Кальяри» на 99% сохранил прописку в Серии А и также может играть без нервов. С учетом примерно равной мотивации класс «Болоньи» и фактор домашнего поля окажутся решающими.