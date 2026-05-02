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«Сельта» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.05

02 мая 2026 12:04
Сельта - Эльче
03 мая 2026, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 34 тур
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2.05
Х2
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3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Сельта» и «Эльче». Матч в Виго начнется в 15:00 (мск).

«Сельта»

Команда Клаудио Хиральдеса с 44 очками занимает 7-е место в Примере. «Сельта» добыла 11 побед, 11 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 45:43.

Последние результаты:

  • 26.04.26 «Вильярреал» – «Сельта» – 2:1;
  • 22.04.26 «Барселона» – «Сельта» – 1:0;
  • 16.04.26 «Сельта» – «Фрайбург» – 1:3.

«Эльче»

«Эльче» набрал 38 очков и занимает 14-е место. Подопечные Эдера Сарабии добыли 9 побед, 11 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 44:50.

Предыдущие результаты:

  • 26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;
  • 22.04.26 «Эльче» – «Атлетико» – 3:2;
  • 11.04.26 «Эльче» – «Валенсия» – 1:0.

Очные встречи

  • 28.09.25 «Эльче» – «Сельта» – 2:1;
  • 26.04.23 «Сельта» – «Эльче» – 1:0;
  • 06.01.23 «Эльче» – «Сельта» – 0:1.

Прогноз на матч «Сельта» – «Эльче»

«Сельта» потерпела 5 поражений подряд, вылетела из Лиги Европы и существенно ухудшила свои шансы в борьбе за еврокубки. «Эльче», напротив, выиграл 3 матча кряду и оторвался от зоны вылета на 4 очка. Борьба за выживание для команды Сарабии еще не закончена, но перспективы радужные. Тем более, что «Сельта» занимает последнее место в Примере по «домашним» очкам.

  • Прогноз – Х2 с кф. 2.05.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.00.

2.05
Х2
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Эльче Сельта
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