02 мая 2026 12:04
Сельта - Эльче
03 мая 2026, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 34 турПерейти в онлайн матча
3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Сельта» и «Эльче». Матч в Виго начнется в 15:00 (мск).
«Сельта»
Команда Клаудио Хиральдеса с 44 очками занимает 7-е место в Примере. «Сельта» добыла 11 побед, 11 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 45:43.
Последние результаты:
- 26.04.26 «Вильярреал» – «Сельта» – 2:1;
- 22.04.26 «Барселона» – «Сельта» – 1:0;
- 16.04.26 «Сельта» – «Фрайбург» – 1:3.
«Эльче»
«Эльче» набрал 38 очков и занимает 14-е место. Подопечные Эдера Сарабии добыли 9 побед, 11 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 44:50.
Предыдущие результаты:
- 26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;
- 22.04.26 «Эльче» – «Атлетико» – 3:2;
- 11.04.26 «Эльче» – «Валенсия» – 1:0.
Очные встречи
- 28.09.25 «Эльче» – «Сельта» – 2:1;
- 26.04.23 «Сельта» – «Эльче» – 1:0;
- 06.01.23 «Эльче» – «Сельта» – 0:1.
Прогноз на матч «Сельта» – «Эльче»
«Сельта» потерпела 5 поражений подряд, вылетела из Лиги Европы и существенно ухудшила свои шансы в борьбе за еврокубки. «Эльче», напротив, выиграл 3 матча кряду и оторвался от зоны вылета на 4 очка. Борьба за выживание для команды Сарабии еще не закончена, но перспективы радужные. Тем более, что «Сельта» занимает последнее место в Примере по «домашним» очкам.
- Прогноз – Х2 с кф. 2.05.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.00.