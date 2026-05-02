3 мая на стадионе «Улытау» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Улытау» примет «Елимай». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева сильны на своeм поле, а гости имеют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Улытау»

Хозяева подходят к матчу после гостевого поражения от «Жетысу» (0:2) и вылета из Кубка Казахстана. Команда пропускает в пяти последних матчах Премьер-лиги, но демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Улытау» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей и забивает в 7 из 9 последних встреч.

«Елимай»

Гости подходят к матчу после вылета из Кубка Казахстана и гостевой ничьей с «Кайратом» (2:2). Команда не проигрывает на протяжении 16 последних матчей Премьер-лиги и стабильно забивает в 22 последних турах – уникальное достижение. «Елимай» демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Роман Муртазаев с 5 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. Гости забивают в 11 последних матчах во всех турнирах и в трeх последних очных встречах против «Улытау».

Факты о командах

«Улытау»

Пропускает в 5 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 3 последних очных матчах против «Елимая»

«Елимай»

Не проигрывает в 16 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 22 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Улытау»

Забивает в 11 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Улытау» – «Елимай»

«Елимай» имеет впечатляющую беспроигрышную серию из 16 матчей и забивает в 22 последних турах. «Улытау» силeн на своeм поле, но гости демонстрируют отличную результативность и стабильность. Ожидаем результативный футбол с небольшим преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки