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«Сочи» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.7

02 мая 2026 8:51
Сочи - Оренбург
03 мая 2026, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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1.70
Победа «Оренбурга» с форой (0)
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3 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Сочи» примет «Оренбург». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне прямого вылета, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Сочи»

Южане подходят к матчу после гостевого поражения от «Динамо» (0:2), которое прервало их успешную серию из трeх побед подряд. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Мартин Крамарич с 6 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. «Сочи» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и забивает в трeх последних очных матчах против «Оренбурга».

«Оренбург»

Оренбуржцы подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Ростовом» (0:1), которая позволила отдалиться от зоны вылета. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Хорди Томпсон с 5 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Оренбург» не проигрывает в 7 последних матчах против «Сочи» и забивает в 16 последних очных встречах.

Факты о командах

«Сочи»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Проигрывает в 7 последних матчах против «Оренбурга»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Оренбурга»
  • Поражение в последнем матче от «Динамо» (0:2)

«Оренбург»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних матчах против «Сочи»
  • Забивает в 16 последних очных матчах против «Сочи»
  • Победа в последнем матче над «Ростовом» (1:0)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург»

«Оренбург» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Сочи» в 7 последних матчах, забивая в 16 последних очных встречах. Гости одержали важную победу в прошлом туре и находятся в лучшем психологическом состоянии. «Сочи» потерпел поражение от «Динамо», и борьба за выживание накаляется. Ожидаем, что оренбуржцы как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Оренбурга» с форой (0) – коэффициент 1.7
  • Тотал матча меньше 2.5

1.70
Победа «Оренбурга» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи
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