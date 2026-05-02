3 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Сочи» примет «Оренбург». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне прямого вылета, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Сочи»

Южане подходят к матчу после гостевого поражения от «Динамо» (0:2), которое прервало их успешную серию из трeх побед подряд. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Мартин Крамарич с 6 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. «Сочи» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и забивает в трeх последних очных матчах против «Оренбурга».

«Оренбург»

Оренбуржцы подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Ростовом» (0:1), которая позволила отдалиться от зоны вылета. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Хорди Томпсон с 5 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Оренбург» не проигрывает в 7 последних матчах против «Сочи» и забивает в 16 последних очных встречах.

Факты о командах

«Сочи»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Проигрывает в 7 последних матчах против «Оренбурга»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Оренбурга»

Поражение в последнем матче от «Динамо» (0:2)

«Оренбург»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних матчах против «Сочи»

Забивает в 16 последних очных матчах против «Сочи»

Победа в последнем матче над «Ростовом» (1:0)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург»

«Оренбург» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Сочи» в 7 последних матчах, забивая в 16 последних очных встречах. Гости одержали важную победу в прошлом туре и находятся в лучшем психологическом состоянии. «Сочи» потерпел поражение от «Динамо», и борьба за выживание накаляется. Ожидаем, что оренбуржцы как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки