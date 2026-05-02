3 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Сочи» примет «Оренбург». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне прямого вылета, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.
«Сочи»
Южане подходят к матчу после гостевого поражения от «Динамо» (0:2), которое прервало их успешную серию из трeх побед подряд. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Мартин Крамарич с 6 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. «Сочи» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и забивает в трeх последних очных матчах против «Оренбурга».
«Оренбург»
Оренбуржцы подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Ростовом» (0:1), которая позволила отдалиться от зоны вылета. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Хорди Томпсон с 5 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Оренбург» не проигрывает в 7 последних матчах против «Сочи» и забивает в 16 последних очных встречах.
Факты о командах
«Сочи»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Проигрывает в 7 последних матчах против «Оренбурга»
- Забивает в 3 последних очных матчах против «Оренбурга»
- Поражение в последнем матче от «Динамо» (0:2)
«Оренбург»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Не проигрывает в 7 последних матчах против «Сочи»
- Забивает в 16 последних очных матчах против «Сочи»
- Победа в последнем матче над «Ростовом» (1:0)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург»
«Оренбург» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Сочи» в 7 последних матчах, забивая в 16 последних очных встречах. Гости одержали важную победу в прошлом туре и находятся в лучшем психологическом состоянии. «Сочи» потерпел поражение от «Динамо», и борьба за выживание накаляется. Ожидаем, что оренбуржцы как минимум не уступят.
Рекомендованные ставки
- Победа «Оренбурга» с форой (0) – коэффициент 1.7
- Тотал матча меньше 2.5