Две команды, находящиеся в хорошей форме, встречаются в Баии. Хозяева выиграли три матча подряд, забив 8 мячей. Гости идут без поражений в 8 турах и при этом почти не пропускают – всего 1 гол за 5 последних матчей. Очные встречи на «Фонте Нова» остаются за «Баией», но сейчас «Атлетико Минейро» выглядит более сбалансированно в защите.

«Баия»

Клуб уверенно играет дома, обыгрывая «Сан-Паулу» и «Брагантино». Средняя результативность – 2 гола за матч. Но защита допускает ошибки – 5 пропущенных за 5 игр и 6 из 8 матчей без «сухаря».

«Атлетико Минейро»

Команда Халка набрала мощный ход: 4 матча подряд в Серии A без пропущенных мячей. В атаке результативны: 8 голов за 5 матчей. Оборона – главное преимущество гостей сейчас.

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряжeнным. Учитывая текущую форму и надeжность защиты «Атлетико Минейро», ставка на их непоражение выглядит оправданной.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

«Атлетико Минейро» не проигрывает 8 матчей в Серии A;

гости не пропускают 4 тура подряд;

«Баия» проигрывает «Атлетико» в 4 из 6 последних очных встреч.

Рекомендация: двойной шанс на «Атлетико Минейро» (Х2) – коэффициент 1.75