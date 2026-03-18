Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Баия» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.83

18 марта 2026 9:49
Баия - Брагантино
19 мар. 2026, четверг 01:00 | Бразилия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Баии»
Сделать ставку

19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Баия» примет «Брагантино». Это противостояние команды из верхней части таблицы, находящейся в отличной форме и имеющей историческое преимущество, и середняка, переживающего кризис.

«Баия»

Хозяева занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах и забивая в 5 подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 мячей) и забивает в 6 последних матчах. Виллиан Жозе с 6 голами – лидер атак. Оборона «Баии» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева побеждают «Брагантино» в 3 последних очных матчах дома и забивают в 8 последних встречах.

«Брагантино»

Гости занимают 9-е место и переживают кризис, не выигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 4 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.20 пропуска в среднем. Густаво Маркес с 2 голами – лидер атак. «Брагантино» забивает в 5 последних матчах, но пропускает в 4 последних.

Факты о командах

«Баия»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Побеждает «Брагантино» в 3 последних очных матчах дома.
  • 4-е место в турнире (11 очков).

«Брагантино»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 9-е место в турнире (8 очков).

Прогноз на матч «Баия» – «Брагантино»

«Баия» имеет преимущество в форме и истории личных встреч. «Брагантино» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева мощно атакуют и стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Баии» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Баии» – коэффициент 1.83.
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Брагантино Баия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 