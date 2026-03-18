19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Баия» примет «Брагантино». Это противостояние команды из верхней части таблицы, находящейся в отличной форме и имеющей историческое преимущество, и середняка, переживающего кризис.

«Баия»

Хозяева занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах и забивая в 5 подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 мячей) и забивает в 6 последних матчах. Виллиан Жозе с 6 голами – лидер атак. Оборона «Баии» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева побеждают «Брагантино» в 3 последних очных матчах дома и забивают в 8 последних встречах.

«Брагантино»

Гости занимают 9-е место и переживают кризис, не выигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 4 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.20 пропуска в среднем. Густаво Маркес с 2 голами – лидер атак. «Брагантино» забивает в 5 последних матчах, но пропускает в 4 последних.

Прогноз на матч «Баия» – «Брагантино»

«Баия» имеет преимущество в форме и истории личных встреч. «Брагантино» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева мощно атакуют и стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Баии» с разницей в 1-2 мяча.

