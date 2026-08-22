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«Витория» – «Баия»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

22 августа 2026 10:18
Витория - Баия
23 авг. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Виторией» и «Баией» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева располагаются на 12-м месте с 29 очками, гости – на шестой строчке с 34 баллами. «Витория» традиционно сильна дома: она не проигрывает в 13 из 15 последних матчей на своем поле. Однако «Баия» имеет преимущество в очных встречах – не уступает в десяти из двенадцати последних игр против этого соперника. При этом гости выдали серию из пяти ничьих подряд, что говорит о нехватке побед, но о стабильности. Кто окажется сильнее в этом принципиальном дерби – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые редко проигрывают «Витории» и находятся выше в таблице?

Кто победит в матче

«Витория» постарается использовать свой мощный домашний фактор, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Баией». Команда не проигрывает в 13 из 15 последних игр на своем поле, а в семи из девяти последних очных встреч с «Баией» на домашней арене также не уступала. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей против этого соперника, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,00 гола. Однако оборона «Витории» действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять матчей, что создает риск даже при домашней поддержке. В последнем туре «Витория» обыграла «Ботафого» (1:0), но до этого уступила «Фламенго» (0:2) и разгромно проиграла «Палмейрасу» (0:4). Домашняя уверенность и умение не проигрывать в очных встречах дают хозяевам шанс на положительный результат.

«Баия» подходит к матчу с длительной серией ничьих – пять матчей подряд без побед, но и без поражений. Это говорит о стабильности, но и о нехватке победного импульса. В атаке гости забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а в очных матчах с «Виторией» они забивают в семи последних встречах. Оборона «Баии» действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей. В последних турах «Баия» сыграла вничью с «Шапекоэнсе» (3:3), «Васко да Гама» (0:0) и «Флуминенсе» (0:0), что подтверждает их умение не проигрывать, но и не побеждать. В очных встречах с «Виторией» гости имеют преимущество – не проигрывают в десяти из двенадцати последних игр, что даeт им психологическое превосходство. Однако серия ничьих может сказаться на желании выиграть, и гости могут довольствоваться ещe одним мировым исходом.

Итоговый вывод: обе команды подходят к матчу с разными сильными сторонами. «Витория» сильна дома, но уязвима в обороне; «Баия» стабильна и редко проигрывает «Витории», но имеет длинную серию ничьих. Учитывая баланс сил и историю личных встреч, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 93 очных матчах «Витория» одержала 31 победу, «Баия» – 29, ещe 33 встречи завершились вничью. При этом на выезде «Баия» не проигрывает в десяти из двенадцати последних игр против «Витории», но на поле хозяев «Витория» не уступает в семи из девяти последних встреч. Текущая форма «Баии» – пять ничьих подряд, у «Витории» – нестабильность, но домашняя мощь. Это создаeт предпосылки для очередного мирового исхода, особенно учитывая, что обе команды редко проигрывают в последнее время.

Личные встречи
Побед - 2 (14%)
Ничьих - 6 (43%)
Побед - 6 (43%)
13
Забитых мячей
22
0.93
В среднем за матч
1.57
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
4 : 1
22.07.2018
Витория
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
2 : 1
17.10.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
2 : 1
18.05.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
2 : 2
11.11.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
4 : 1
22.07.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
2 : 1
22.10.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
0 : 0
02.07.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 1
21.09.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 1
12.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
2 : 0
10.10.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
0 : 0
21.07.2013
Баия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Витория
1
Lucas Arcanjo
(К) ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
15
Уолес
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
33
Эрик
ПВ
91
Рене
ЛФ
10
Matheuzinho
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Баия
1
Роналдо
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
31
Roman Gomez
ЦЗ
5
Николас Асеведо
(К) ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
14
Эрик
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
16
Erick Pulga
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Витория
71
Yuri Sena
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
18
Kauan
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
9
Alex Bruno Da Costa Lima
ЦФ
Баия
4
Кану
ЦЗ
44
Marcos Victor
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
15
Микель Араухо
АП
23
Матео Санабрия
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
17
Guido Herrera
ЦФ
77
Ruan Pablo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
13
Рамон
36
Кандидо
25
Кака
2
Бритес
15
Уолес
88
12
33
Эрик
91
Рене
10
2-2-2-1-3
1
Роналдо
15
Рамос Минго
31
5
Асеведо
46
Джуба
11
Нестор
14
Эрик
99
Оливера
9
Велис
33
16
10
79
Кайзер
79
Кайзер
10
2
Бритес
98
98
2
Бритес
33
Эрик
7
Мариньо
7
Мариньо
33
Эрик
15
Уолес
6
Мартинес
6
Мартинес
15
Уолес
12
8
Почеттино
8
Почеттино
12
9
Велис
27
Эвералдо
27
Эвералдо
9
Велис
15
Араухо
15
Араухо
14
Эрик
6
Лукас
6
Лукас
14
Эрик
16
77
77
16
Остались в запасе
Витория
Баия
23
Фабрисио
ЦФ
11
Osvaldo
ЦП
83
Jamerson
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
18
Kauan
ЦЗ
71
Yuri Sena
ВР
9
Alex Bruno Da Costa Lima
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
12
Виллиан Жозе
ЦФ
8
Александре Кайо
ЦП
23
Матео Санабрия
ЛФ
4
Кану
ЦЗ
44
Marcos Victor
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
17
Guido Herrera
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Фабрисио
ЦФ
11
Osvaldo
ЦП
83
Jamerson
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
18
Kauan
ЦЗ
71
Yuri Sena
ВР
9
Alex Bruno Da Costa Lima
ЦФ
Остались в запасе
12
Виллиан Жозе
ЦФ
8
Александре Кайо
ЦП
23
Матео Санабрия
ЛФ
4
Кану
ЦЗ
44
Marcos Victor
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
17
Guido Herrera
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Главный тренер
Рожерио Сени
Витория
Точно не сыграют
Риччели
ЦЗ
Anderson Pato
ЦП
Камутанга
ЦЗ
Dudu
Edu
ЦЗ
Натан Мендес
ПЗ
Рубен Рамуш
ПЗ
Габриэль Баральяс
ЦП
Баия
Точно не сыграют
Адемир
ПВ
Эвертон Рибейро
ЦП
LÃ©o
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Витория» дома традиционно сильна, но еe оборона уязвима, а «Баия» не проигрывает в очных встречах и находится на серии ничьих, что говорит о еe умении не уступать. Обе команды способны забить, но вряд ли кто-то сможет одержать победу. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Виторией» и «Баией» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Витория» – «Баия»: смотреть онлайн.

3.20
Ничья
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Автор: Гроховский Сергей
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