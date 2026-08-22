Матч 24 тура бразильской Серии А между «Виторией» и «Баией» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева располагаются на 12-м месте с 29 очками, гости – на шестой строчке с 34 баллами. «Витория» традиционно сильна дома: она не проигрывает в 13 из 15 последних матчей на своем поле. Однако «Баия» имеет преимущество в очных встречах – не уступает в десяти из двенадцати последних игр против этого соперника. При этом гости выдали серию из пяти ничьих подряд, что говорит о нехватке побед, но о стабильности. Кто окажется сильнее в этом принципиальном дерби – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые редко проигрывают «Витории» и находятся выше в таблице?

Кто победит в матче

«Витория» постарается использовать свой мощный домашний фактор, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Баией». Команда не проигрывает в 13 из 15 последних игр на своем поле, а в семи из девяти последних очных встреч с «Баией» на домашней арене также не уступала. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей против этого соперника, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,00 гола. Однако оборона «Витории» действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять матчей, что создает риск даже при домашней поддержке. В последнем туре «Витория» обыграла «Ботафого» (1:0), но до этого уступила «Фламенго» (0:2) и разгромно проиграла «Палмейрасу» (0:4). Домашняя уверенность и умение не проигрывать в очных встречах дают хозяевам шанс на положительный результат.

«Баия» подходит к матчу с длительной серией ничьих – пять матчей подряд без побед, но и без поражений. Это говорит о стабильности, но и о нехватке победного импульса. В атаке гости забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а в очных матчах с «Виторией» они забивают в семи последних встречах. Оборона «Баии» действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей. В последних турах «Баия» сыграла вничью с «Шапекоэнсе» (3:3), «Васко да Гама» (0:0) и «Флуминенсе» (0:0), что подтверждает их умение не проигрывать, но и не побеждать. В очных встречах с «Виторией» гости имеют преимущество – не проигрывают в десяти из двенадцати последних игр, что даeт им психологическое превосходство. Однако серия ничьих может сказаться на желании выиграть, и гости могут довольствоваться ещe одним мировым исходом.

Итоговый вывод: обе команды подходят к матчу с разными сильными сторонами. «Витория» сильна дома, но уязвима в обороне; «Баия» стабильна и редко проигрывает «Витории», но имеет длинную серию ничьих. Учитывая баланс сил и историю личных встреч, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 93 очных матчах «Витория» одержала 31 победу, «Баия» – 29, ещe 33 встречи завершились вничью. При этом на выезде «Баия» не проигрывает в десяти из двенадцати последних игр против «Витории», но на поле хозяев «Витория» не уступает в семи из девяти последних встреч. Текущая форма «Баии» – пять ничьих подряд, у «Витории» – нестабильность, но домашняя мощь. Это создаeт предпосылки для очередного мирового исхода, особенно учитывая, что обе команды редко проигрывают в последнее время.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Витория» дома традиционно сильна, но еe оборона уязвима, а «Баия» не проигрывает в очных встречах и находится на серии ничьих, что говорит о еe умении не уступать. Обе команды способны забить, но вряд ли кто-то сможет одержать победу. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Виторией» и «Баией» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.