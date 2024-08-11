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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Витория
Баия - Витория: обзор матча 11 августа 2024
Баия
11.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Витория
15'
Э. Рибейро
90+7'
Л. Джуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Витория
ГОЛ! 2:0!
Л. Джуба
Пас отдал
Р. Ратао
90'
+7
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
90'
+5
Желтая карточка
Y. Felipe
90'
+1
87'
Желтая карточка
В. Оливейра
Замена
Иаго
️️️️
А. Кайо
86'
82'
Желтая карточка
P. Santos
Желтая карточка
А. Кайо
81'
80'
Замена
Ж. Мота
️️️️
Р. Риллер
70'
Замена
P. Santos
️️️️
Ф. Машадо
Замена
Л. Родригес
️️️️
Эвералдо
67'
65'
Замена
В. Оливейра
️️️️
Луан
59'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
O.
Желтая карточка
Кану
49'
49'
Желтая карточка
Алеррандро
Замена
К. де Пена
️️️️
Тасиано
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Эстевес
ГОЛ! 1:0!
Э. Рибейро
Пас отдал
Тасиано
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
11
Osvaldo
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Баия
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Витория
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
83
Fábio
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
64
Luis Miguel
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
3-4-1-3
3
4
Кану
4
Ариас
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
4-3-1-2
1
97
77
Нерис
3
Леонардо
16
Эстевес
36
Машадо
33
Луан
28
Риллер
11
9
Алеррандро
39
Жандерсон
8
Кайо
57
Иаго
57
Иаго
8
Кайо
16
Тасиано
14
де Пена
14
де Пена
16
Тасиано
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
27
Эвералдо
97
Родригес
97
Родригес
27
Эвералдо
33
Луан
29
Оливейра
29
Оливейра
33
Луан
28
Риллер
10
Мота
10
Мота
28
Риллер
36
Машадо
62
62
36
Машадо
11
17
17
11
Остались в запасе
Баия
Витория
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
83
Fábio
ЦП
55
José Breno
ЦП
22
Muriel
ЦФ
64
Luis Miguel
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
83
Fábio
ЦП
55
José Breno
ЦП
22
Muriel
ЦФ
64
Luis Miguel
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Баия - Витория
3
1
5
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
503
369
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.14
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
Витория
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
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