20 апреля в рамках 12-го тура бразильской Серии A «Фламенго» на своeм поле примет «Баию». Хозяева находятся на 2-м месте и побеждают в 4 последних матчах, а гости – на 5-м. «Фламенго» имеет феноменальную статистику личных встреч и является фаворитом.

«Фламенго»

Хозяева подходят к этому матчу в отличной форме. Четыре победы подряд, 2-е место в таблице. В атаке порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, и забивают в 4 последних играх. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем, и «Фламенго» пропускает в 5 из 7 последних матчей. Главный козырь хозяев – личные встречи: 12 из 14 последних матчей с «Баией» без поражений и 12 из 14 с забитыми голами. В последней игре «Фламенго» обыграл «Флуминенсе» (2:1) и продолжает свою победную поступь.

«Баия»

Гости подходят к этому матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 11 последних матчах и обязательно забивает в 10 последних. В атаке стабильность – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Фламенго» у «Баии» статистика удручающая: 12 из 14 последних матчей без побед. В последней игре «Баия» обыграл «Мирассол» (2:1) и продолжает набирать очки.

Факты о командах

«Фламенго»

«Баия»

Прогноз на матч «Фламенго» – «Баия»

«Фламенго» имеет феноменальную статистику личных встреч: 12 из 14 матчей без поражений. Хозяева в отличной форме (4 победы подряд) и имеют мощную атаку (2.2 гола за игру). «Баия» тоже хороша в атаке и забивает в 11 матчах подряд, но против «Фламенго» у них традиционные проблемы. Гости обязательно забьют – их голевая серия впечатляет, – но хозяева должны побеждать, продолжая свою победную серию в этом противостоянии.

