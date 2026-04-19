«Фламенго» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.5

19 апреля 2026 8:49
Фламенго - Баия
20 апр. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 12 тур
1.50
Победа «Фламенго»
20 апреля в рамках 12-го тура бразильской Серии A «Фламенго» на своeм поле примет «Баию». Хозяева находятся на 2-м месте и побеждают в 4 последних матчах, а гости – на 5-м. «Фламенго» имеет феноменальную статистику личных встреч и является фаворитом.

«Фламенго»

Хозяева подходят к этому матчу в отличной форме. Четыре победы подряд, 2-е место в таблице. В атаке порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, и забивают в 4 последних играх. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем, и «Фламенго» пропускает в 5 из 7 последних матчей. Главный козырь хозяев – личные встречи: 12 из 14 последних матчей с «Баией» без поражений и 12 из 14 с забитыми голами. В последней игре «Фламенго» обыграл «Флуминенсе» (2:1) и продолжает свою победную поступь.

«Баия»

Гости подходят к этому матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 11 последних матчах и обязательно забивает в 10 последних. В атаке стабильность – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Фламенго» у «Баии» статистика удручающая: 12 из 14 последних матчей без побед. В последней игре «Баия» обыграл «Мирассол» (2:1) и продолжает набирать очки.

Факты о командах

«Фламенго»

  • Четыре победы подряд
  • В атаке мощь: 2.20 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних очных матчей с «Баией»
  • Забивает в 12 из 14 последних очных встречах

«Баия»

  • Забивает в 11 последних матчах
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Фламенго» в 12 из 14 последних очных матчей
  • 5-е место в таблице
  • Атака стабильна, но статистика личных встреч ужасна

Прогноз на матч «Фламенго» – «Баия»

«Фламенго» имеет феноменальную статистику личных встреч: 12 из 14 матчей без поражений. Хозяева в отличной форме (4 победы подряд) и имеют мощную атаку (2.2 гола за игру). «Баия» тоже хороша в атаке и забивает в 11 матчах подряд, но против «Фламенго» у них традиционные проблемы. Гости обязательно забьют – их голевая серия впечатляет, – но хозяева должны побеждать, продолжая свою победную серию в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.5
  • Обе забьют – да

Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Баия Фламенго
  • Читайте нас: 