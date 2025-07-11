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Прогноз на точный счёт матча «Баия» – «Атлетико Минейро»: Серия A, 13 июля 2025

11 июля 2025 9:00
Баия - Атлетико Минейро
13 июл. 2025, воскресенье 03:00 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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7.00
Точный счёт 1:1
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13 июля в рамках 13 тура Серии A Бразилии на стадионе «Фонте Нова» встретятся «Баия» и «Атлетико Минейро». Обе команды находятся в отличной форме и входят в верхнюю часть таблицы. «Баия» уверенно играет дома, а «Атлетико Минейро» демонстрирует сильную оборону и длинную серию без поражений.

«Баия»

«Баия» выиграла 3 последних матча, забив 8 мячей за этот период. Особенно уверенно команда действует на домашнем стадионе: в последних турах были обыграны «Сан-Паулу» и «Ред Булл Брагантино». При этом коллектив не всегда стабилен в обороне: 5 пропущенных мячей за 5 игр, но компенсирует это результативной атакой, в среднем забивая по 2 гола за матч.

«Атлетико Минейро»

Команда Эдуардо Кудета демонстрирует отличную дисциплину и баланс. За 5 последних матчей «Атлетико» пропустил только 1 гол, победив «Интернасьонал» и «Сеару». Халк остаeтся ключевым игроком, забив уже 11 мячей. В гостях команда чувствует себя комфортно и продолжает серию без поражений, опираясь на надeжную игру в защите и быстрые контратаки.

Факты о командах

«Баия»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх – 10 голов, в среднем 2.00 за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает 8 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру (5 последних матчей)
  • 8 очков в 4 выездных турах Серии A

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряжeнным: «Баия» активно играет дома и часто забивает, но «Атлетико Минейро» – одна из самых организованных команд чемпионата. Учитывая, что гости редко допускают ошибки в обороне, а хозяева склонны к высокой результативности, вероятен умеренно результативный сценарий с минимальным перевесом одной из сторон. Ставим на точный счeт 1:1 – наиболее логичный итог с учeтом текущей формы и мотивации обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Баия» больше 1.0 – коэффициент 1.85

7.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Баия
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