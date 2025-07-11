13 июля в рамках 13 тура Серии A Бразилии на стадионе «Фонте Нова» встретятся «Баия» и «Атлетико Минейро». Обе команды находятся в отличной форме и входят в верхнюю часть таблицы. «Баия» уверенно играет дома, а «Атлетико Минейро» демонстрирует сильную оборону и длинную серию без поражений.
«Баия»
«Баия» выиграла 3 последних матча, забив 8 мячей за этот период. Особенно уверенно команда действует на домашнем стадионе: в последних турах были обыграны «Сан-Паулу» и «Ред Булл Брагантино». При этом коллектив не всегда стабилен в обороне: 5 пропущенных мячей за 5 игр, но компенсирует это результативной атакой, в среднем забивая по 2 гола за матч.
«Атлетико Минейро»
Команда Эдуардо Кудета демонстрирует отличную дисциплину и баланс. За 5 последних матчей «Атлетико» пропустил только 1 гол, победив «Интернасьонал» и «Сеару». Халк остаeтся ключевым игроком, забив уже 11 мячей. В гостях команда чувствует себя комфортно и продолжает серию без поражений, опираясь на надeжную игру в защите и быстрые контратаки.
Факты о командах
«Баия»
- Забивает в 3 последних матчах
- В последних 5 играх – 10 голов, в среднем 2.00 за игру
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
«Атлетико Минейро»
- Не проигрывает 8 матчей подряд
- Пропускает в среднем 0.20 гола за игру (5 последних матчей)
- 8 очков в 4 выездных турах Серии A
Прогноз на матч
Матч обещает быть напряжeнным: «Баия» активно играет дома и часто забивает, но «Атлетико Минейро» – одна из самых организованных команд чемпионата. Учитывая, что гости редко допускают ошибки в обороне, а хозяева склонны к высокой результативности, вероятен умеренно результативный сценарий с минимальным перевесом одной из сторон. Ставим на точный счeт 1:1 – наиболее логичный итог с учeтом текущей формы и мотивации обеих команд.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Баия» больше 1.0 – коэффициент 1.85