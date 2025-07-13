Нападающий «Атлетико Минейро» Халк забил гол прямым ударом с углового в гостевом матче 13-го тура чемпионата Бразилии с «Баией». Он направил мяч в сетку ворот хозяев на 90+1-й минуте.

Этот гол позволил «Атлетико Минейро» сравнять счет в матче, однако команда все равно проиграла, пропустив решающий мяч на 90+7-й минуте. «Баия» победила со счетом 2:1.